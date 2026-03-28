¡No está conforme!: Arturo Vidal golpea la mesa por el rol de Darío Osorio en la Selección Chilena

Arturo Vidal golpea la mesa por el rol de Darío Osorio en la Selección Chilena

Por: Kevin Vejar

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Sin duda alguna, Darío Osorio es uno de los jugadores llamados a liderar este nuevo proceso de la Selección Chilena, y por lo mismo fue Arturo Vidal quien, luego de la victoria en el amistoso frente a Cabo Verde, golpeó la mesa por el rol que tuvo en este compromiso el formado en Universidad de Chile.

Fue a través de su canal de YouTube El Reinado de Vidal que el volante compartió su reacción al duelo de La Roja en Nueva Zelanda, donde criticó al técnico Nicolás Córdova por la suplencia del atacante: "Osorio, lo llamas, está pasando un buen momento, está peleando el campeonato... ¿Y lo llamas para dejarlo afuera? ¿Qué confianza le das?".

Eso sí, más allá de su disconformidad con la decisión del entrenador interino de Chile, igualmente le dejó un fuerte llamado de atención al ofensivo de 22 años, pues a su juicio aún no consigue mostrar lo que está siendo su rendimiento en Dinamarca: "Pide, va, alega (en Midtjylland), pero en la selección nunca lo he visto suelto".

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"Si crees que es el mejor en esa posición tienes que dejarlo jugar, lo haga bien o mal", insistió Arturo Vidal, que en el cierre de su análisis aseguró que Osorio, de recibir el espaldarazo del DT, podría romperla con la camiseta de La Roja: "En algún momento se va a sentir importante y te va a responder".

Los números de Darío Osorio en La Roja

Cabe mencionar que, tras disputar casi todo el segundo tiempo del amistoso ante Cabo Verde, Darío Osorio alcanzó los 22 partidos oficiales defendiendo a la Selección Chilena, donde registra dos goles y la no despreciable suma de 1.197 minutos en cancha, números que espera incrementar en este nuevo ciclo.

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