¡Lo sindicó como el asesino! Ex de Narumi declara en el juicio y apunta a celos enfermizos de Nicolás Zepeda

Arthur Del Piccolo, última pareja de Narumi Kurosaki antes de que se perdiera su rastro en 2016, declaró este martes en la sexta jornada del tercer juicio contra Nicolás Zepeda, acusado por la desaparición y asesinato de la estudiante japonesa.

De acuerdo con lo informado por el periodista Roberto Cox desde Francia, el testigo ofreció un relato pormenorizado que permitió reconstruir lo sucedido en la antesala del caso, a la vez que dejó en la sala de la audiencia una profunda carga emocional.

“Es una experiencia difícil estar aquí”, partió diciendo el ingeniero, quien hoy reside en Japón, manifestó ante la corte el impacto que le significaba participar en el juicio. Asimismo, explicó que su presencia responde a la remembranza de Narumi: “Revive recuerdos, vívidos y dolorosos. Quise hacer este viaje en memoria de Narumi, con quien viví un amor que, si bien fue breve, fue maravilloso”.

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¿Cómo vivió la desaparición de Narumi?

En su comparecencia, Del Piccolo reconstruyó cómo era su relación con la joven y situó el último encuentro entre ambos a comienzos de diciembre de 2016. Según relató, ese día recorrieron puestos navideños y compartieron una comida, sin saber que sería su despedida. Frente al jurado, terminó por emocionarse al recordar que no volvió a verla después de esa jornada: “Esa fue la última vez que la vi”.

En otro pasaje de su relato, el exnovio de la estudiante abordó los mensajes que recibió después, los que —según dijo— le generaron desconfianza. Explicó que Narumi primero le habló de problemas personales y, poco después, le indicó que ya estaban superados. Ante la falta de nuevas señales y su inasistencia a clases, decidió ir hasta su vivienda, donde vecinos le comentaron que durante la noche se habrían escuchado gritos.

Ex de Narumi apuntó a Nicolás Zepeda

Según contó, pasó largo tiempo esperando afuera de la habitación de su expareja, instancia en la que le llegó un correo que trajo más preguntas que respuestas. En paralelo, comenzó a recopilar información junto a personas del entorno de la joven, lo que —con el paso de las horas— lo llevó a centrar sus sospechas en quien había sido su pareja anteriormente: Zepeda.

En ese momento, De Piccolo lanzó una directa acusación contra el chileno acusado: “Narumi fue asesinada el 5 de diciembre de 2016, alrededor de las 3 de la madrugada, por Nicolas Zepeda, impulsado por sus celos patológicos. Es tan egocéntrico que jamás revelará dónde está su cuerpo. Estoy seguro de que se llevará su secreto a la tumba”.

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