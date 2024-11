¡Quedó la escoba! Ex chica Mekano protagonizó fuerte altercado durante visita a Cathy Barriga a la cárcel

Durante la jornada del viernes el diputado Joaquín Lavín Jr y la ex integrante de Mekano, Romina Sáez, se vieron involucrados en un feroz altercado durante una visita a Cathy Barriga en la cárcel de San Miguel.

Todo sucedió alrededor de las 13:00 horas a las afueras del centro penitenciario, mientras una fila de familiares y amigos de las internas esperaba ingresar al segundo bloque de visitas del día. Entre los presentes se encontraba Romina Sáez junto a su madre.

La ahora abogada mantiene una estrecha amistad con Barriga desde que se conocieron en los tiempos de Mekano, vínculo que la llevó a llegar incluso antes que Joaquín Lavín para participar en la primera visita de la ex Robotina.

Mientras esperaban su turno, Romina Sáez y su madre notaron la llegada de Joaquín Lavín. Su presencia no pasó inadvertida, ya que un grupo de periodistas y camarógrafos rápidamente se acercó al diputado. La escena generó revuelo entre los presentes, algunos de los cuales comenzaron a insultarlo, pues pensaron que intentaba evadir la fila.

Varios lanzaron agua y bebidas. “¡Debería estar trabajando!”; “¡Ándate para la casa!”; “¡Zángano!”, fue parte de lo que se escuchó. El honorable tuvo que retroceder y ubicarse al final de la cola.

El feroz altercado de Romina Sáez

En medio del tumulto, un hombre que despotricaba contra el diputado provocó la indignación de Romina. La ex bailarina no dudó en intervenir y se enfrascó en un acalorado enfrentamiento con el sujeto, defendiendo al esposo de su amiga. “¡La vida tiene muchas vueltas! Ojalá no necesites abogado.... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Desgraciado!”, lanzó Sáez, mientras su madre vaciaba una botella de agua en dirección al hombre.

Según captaron las cámaras de Hay Que Decirlo (Canal 13), Romina, lejos de calmar la situación, le quitó el agua a su mamá y le plantó un tremendo botellazo al sujeto. El reportero del espacio farandulero apuntó responsabilidad a la ex Mekano: “Romina Sáez en la que incita finalmente a la gente a estos actos de violencia. A tirale agua, bebida a la prensa. Quedamos mojados por el actuar de Romina Sáez”.

Además, según detalló el periodista, el hombre que comenzó a increpar a Lavín, llegó a las 8:00 de la mañana al lugar solo con el objetivo de encararlo. “La gente no estaba en un actuar hostil, pero donde vieron a Romina tirar agua, la gente comenzó a tirar bebida y botellas contra la prensa”, describió.