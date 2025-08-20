Le quisieron “jugar chueco”: El día que Evelyn Matthei salvó la candidatura de Pablo Herrera

En el programa Sin Filtros, el cantautor Pablo Herrera confesó que su tan comentada postulación a la Cámara de Diputados estuvo a punto de desmoronarse. Según relató, fue un conjunto de llamadas y movimientos internos de último minuto en Renovación Nacional lo que logró salvarla.

“Me quisieron hacer recagar en el último minuto”, expresó Herrera, que fue recién a la medianoche cuando el partido accedió a inscribirlo en un cupo por el distrito 14, de la Región Metropolitana.

A su juicio, la colectividad le estaba jugando chueco con el compromiso que le habían hecho.“Estábamos bien y yo sentí que la cosa se comenzó a poner lenta como dos días antes, que no había un feedback y algo estaba pasando”, sinceró.

Es más, el artista planteó que hubo fuerzas internas que no lo querían en la lista. “Yo entiendo que hay gente que tiene carrera política y debe decir qué hace este músico metido acá (...) Y seguramente hay facciones que presionaron para que yo no estuviera”, sostuvo.

Según explicó, existía la intención de quitarle la candidatura para asignar el cupo a otra persona. Sin embargo, aseguró que no está al tanto sobre quién habría impulsado dicha acción.

Evelyn Matthei al rescate

Herrera comentó que, al final, todo terminó arreglándose de buena manera y que, en ese desenlace, la propia candidata presidencial del sector jugó un rol muy importante.

“Evelyn Matthei me llamó por teléfono, muy en su estilo, muy tarde. Le dije: ‘buenas noches, mucho gusto, la media cagada que está’”, contó el músico. “Y ella, en su idioma, me dijo: ‘Pucha, Pablo, lo lamento mucho, yo lo voy a resolver’. Y lo resolvió muy rápidamente. Yo se lo agradezco de verdad”, relató.

Por otro lado, Pablo Herrera reveló que en toda esta movida política tuvieron un papel crucial la diputada Camila Flores y Francisco Orrego, panelista de Sin Filtros y militante de Renovación Nacional.