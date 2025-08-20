Nuevo remezón para Evelyn Matthei: Conocido diputado RN se descolgó de Chile Vamos y se fue a apoyar a Kast

Nuevas deserciones golpean a Chile Vamos ad portas de las próximas elecciones presidenciales. La más reciente involucra al diputado Miguel Mellado, representante de la Región de La Araucanía.

El legislador resolvió dar un paso al costado en la jefatura de la bancada de Renovación Nacional en la Cámara. Además, confirmó que abandona definitivamente su militancia en la colectividad.

La furia de Mellado se habría originado luego de quedar fuera de la nómina de aspirantes al Senado definida por su partido. “Yo termino la presidencia de la bancada de la Cámara, la jefatura de bancada, y renuncio a Renovación Nacional porque yo no voy a estar en un lugar donde no me consideran”, sinceró en un programa de streaming.

Llegó hasta la bancada de Kast

Según informó La Tercera, el parlamentario —quien integra la Cámara desde 2018— habría optado por respaldar la candidatura de José Antonio Kast. El mismo medio señaló que en el equipo de Evelyn Matthei intentaron retenerlo, pero el diputado les cerró la puerta en la cara.

Eso sí, las intenciones de Mellado de dar la espalda a la candidata de su partido se venían manifestando hace tiempo. “Después de inscritos los candidatos es muy probable que algunos no estén en la foto con Matthei”, dijo en una reciente entrevista a LT.

Asimismo, se informó sobre un encuentro que el legislador sostuvo con la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, y con el exjefe comunal de La Florida, Rodolfo Carter, quienes actualmente son candidatos al Senado por La Araucanía en representación de Kast.

Así, Mellado se sumó a otros referentes que han roto con Chile Vamos, entre ellos el exlíder de Renovación Nacional, Carlos Larraín, y el senador Alejandro Kusanovic, quienes ya manifestaron su respaldo al republicano.