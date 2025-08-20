Nuevo remezón para Evelyn Matthei: Conocido diputado RN se descolgó de Chile Vamos y se fue a apoyar a Kast

Chile Vamos

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Arturo Vidal Colo Colo

¿Seguirá en los albos? Aclaran la situación de la renovación de Arturo Vidal en Colo Colo
Pablo Herrera

Le quisieron “jugar chueco”: El día que Evelyn Matthei salvó la candidatura de Pablo Herrera
Alan Saldivia - Colo Colo

Quieren más dinero: Colo Colo quiere vender a Alan Saldivia y piden esta millonaria suma
Gustavo Álvarez U de Chile

Con una baja importante: La formación de la U de Chile para lograr la clasificación en Sudamericana
Aníbal Mosa Colo Colo

Se resignaron: El nuevo objetivo de Colo Colo para lo que resta de temporada

Tenía una condición: La razón por la que Héctor Tapia no asumió como DT de Colo Colo
arturo vidal colo colo

¿Llega ante la U? Arturo Vidal conoce su castigo por sus críticas al arbitraje nacional
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

No llega Héctor Tapia: Colo Colo ya tiene nueva y cuestionada dupla técnica para el interinato
María Elcira

¡Exigen intervención de la Interpol! Nieta de María Elcira apuntó contra principal sospechosa del caso
inspector

Indignación en Valparaíso: El terrible caso de inspector de colegio acusado de violar a niña de 6 años

Nuevas deserciones golpean a Chile Vamos ad portas de las próximas elecciones presidenciales. La más reciente involucra al diputado Miguel Mellado, representante de la Región de La Araucanía.

El legislador resolvió dar un paso al costado en la jefatura de la bancada de Renovación Nacional en la Cámara. Además, confirmó que abandona definitivamente su militancia en la colectividad.

La furia de Mellado se habría originado luego de quedar fuera de la nómina de aspirantes al Senado definida por su partido. “Yo termino la presidencia de la bancada de la Cámara, la jefatura de bancada, y renuncio a Renovación Nacional porque yo no voy a estar en un lugar donde no me consideran”, sinceró en un programa de streaming.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

Llegó hasta la bancada de Kast

Según informó La Tercera, el parlamentario —quien integra la Cámara desde 2018— habría optado por respaldar la candidatura de José Antonio Kast. El mismo medio señaló que en el equipo de Evelyn Matthei intentaron retenerlo, pero el diputado les cerró la puerta en la cara. 

Eso sí, las intenciones de Mellado de dar la espalda a la candidata de su partido se venían manifestando hace tiempo. “Después de inscritos los candidatos es muy probable que algunos no estén en la foto con Matthei”, dijo en una reciente entrevista a LT.

Asimismo, se informó sobre un encuentro que el legislador sostuvo con la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, y con el exjefe comunal de La Florida, Rodolfo Carter, quienes actualmente son candidatos al Senado por La Araucanía en representación de Kast.

Así, Mellado se sumó a otros referentes que han roto con Chile Vamos, entre ellos el exlíder de Renovación Nacional, Carlos Larraín, y el senador Alejandro Kusanovic, quienes ya manifestaron su respaldo al republicano. 

NOTAS DESTACADAS

Arturo Vidal Colo Colo

¿Seguirá en los albos? Aclaran la situación de la renovación de Arturo Vidal en Colo Colo
Pablo Herrera

Le quisieron “jugar chueco”: El día que Evelyn Matthei salvó la candidatura de Pablo Herrera
Alan Saldivia - Colo Colo

Quieren más dinero: Colo Colo quiere vender a Alan Saldivia y piden esta millonaria suma
Gustavo Álvarez U de Chile

Con una baja importante: La formación de la U de Chile para lograr la clasificación en Sudamericana
Aníbal Mosa Colo Colo

Se resignaron: El nuevo objetivo de Colo Colo para lo que resta de temporada

Tenía una condición: La razón por la que Héctor Tapia no asumió como DT de Colo Colo
arturo vidal colo colo

¿Llega ante la U? Arturo Vidal conoce su castigo por sus críticas al arbitraje nacional
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

No llega Héctor Tapia: Colo Colo ya tiene nueva y cuestionada dupla técnica para el interinato
María Elcira

¡Exigen intervención de la Interpol! Nieta de María Elcira apuntó contra principal sospechosa del caso
inspector

Indignación en Valparaíso: El terrible caso de inspector de colegio acusado de violar a niña de 6 años
Jorge Almirón Colo Colo

Se acabó el ciclo: Jorge Almirón deja Colo Colo y el Cacique queda en manos de dos interinos
Camila Polizzi

¡Se habría omitido millonario pago! Camila Polizzi enfrenta nuevo revés judicial en Caso Convenios
José Antonio Kast

“Es del todo grave”: José Antonio Kast en la mira por supuesto plagio de emblemático lema del PPD
Jugadores Universidad de Chile

¡Alarma en los azules! Figura de Universidad de Chile podría perderse el Superclásico

¡Tras la fea goleada! Juvenal Olmos criticó duramente a jugador de Colo Colo

¡Si se confirma su interinato! El gran hito que puede alcanzar Héctor Tapia en Colo Colo
Jeannette Jara

“Si yo hubiese sido él…”: Jeannette Jara se desmarca frente a polémica candidatura parlamentaria de Jadue
Aníbal Mosa y Jorge Almirón Colo Colo

¡SALE HUMO BLANCO! Colo Colo llega a acuerdo económico con Jorge Almirón por su salida

¿Estará a la altura? Colo Colo recibe advertencias por interinato de Héctor Tapia
Jorge Almirón Colo Colo

¡Almirón no se va solo! La otra salida que remece la interna de Colo Colo