¡Clasificatorias 2026! En Europa también se juegan los cupos para el Mundial

Se juegan las clasificatorias europeas al Mundial

Por: Gonzalo Zamora

El día de hoy comienza la penúltima fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026 en nuestra parte del continente, pero además, al otro lado del mar, en Europa también se están disputando los encuentros para ver a las selecciones que estarán el próximo año en norteamerica para una nueva edición de la Copa del Mundo.

En el viejo continente, la forma de buscar a los clasificados es distinta que la nuestra, ya que al haber tantas selecciones se debe hacer una fase de grupos, donde los mejores de cada uno clasificarán a la tan ansiada cita mundialista. Cada grupo consta de cinco selecciones y es un total de 12 agrupaciones de países.

Hay algunas selecciones que ya tienen varios partidos disputados en la fase de grupos, mientras que las otras que venían de disputar la Liga de las Naciones están recién comenzando con la fase de grupos, la cuál debería completarse en marzo del próximo año, donde tendremos completamente a todos los clasificados para el Mundial.

El día de hoy ya se han dado tres resultados en las clasificatorias Europeas, que son la victoria de Gales sobre Kazakhstan por 1-0; el empate de Lithuania con Malta por 1-1; y la apretada victoria de Turquía sobre Giorgia por 3-2. Actualmente se están disputando los encuentros de Países Bajos vs Polonia; Luxemburgo vs Irlanda del Norte; Eslovaquia vs Alemania; Liechtenstein vs Bégica y Bulgaria vs España.

La acción continuará el día de mañana con los encuentros de Grecia vs Bielorrusia; Islas Feroe vs Croacia; Eslovenia vs Suecia; Maldovia vs Israel; Suiza vs Kosovo; Montenegro vs República Checa; Dinamarca vs Escocia; Italia vs Estonia; Islandia vs Azerbaijan y Ukrania vs Francia. Pero esto no sería todo, ya que el sábado se disputarían los últimos seis encuentros rumbo al Mundial.

