¡Atención chilenos! ¿Dónde ver el partido de La Roja ante Brasil?

La roja se medirá con brasil por la penúltima fecha de las clasificatorias.

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Figuras de oposición reaccionaron a caso bots

Matthei confiesa y Kast se desmarca: Así respondieron candidatos de oposición a Caso Bots
Sammis Reyes y su paso por la NFL

¿Éxitos vacíos? Los resultados tras el paso de Sammis Reyes por la NFL
Revelan que agresor de funcionario TEA le mandó un insólito correo

“Eres la única persona que puedes ayudarnos”: El insólito correo que agresor le mandó a trabajador TEA
universidad de chile aún espera el fallo de la conmebol

¿Hasta cuándo esperamos? Abogado de Universidad de Chile adelanta fecha de decisión de la Conmebol
TEA

Contaban con jugoso sueldo: Revelan nombres de los torturadores de trabajador TEA de Osorno
arturo vidal recibe millonaria demanda

¡Una nueva polémica! Arturo Vidal recibe millonaria querella de productora chilena
Se juegan las clasificatorias europeas al Mundial

¡Clasificatorias 2026! En Europa también se juegan los cupos para el Mundial
Giorgio Armani

Mundo de la moda está de luto: Reportan muerte de Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano
Exdirector de Canal 13, Patricio Góngora, aparece como la mente mastra tras bots de ultraderecha

¡Lo echaron al agua! Lo que se sabe de Patricio Góngora, la “mente maestra” tras los bots de ultraderecha
Chile vs Brasil es el plato de fondo en las Eliminatorias.

Con Chile vs Brasil como plato de fondo: Así se jugará la penúltima fecha de las Eliminatorias

Actualmente la selección chilena se está preparando para lo que serán sus últimos dos partidos por las clasificatorias al próximo Mundial ante Brasil y Uruguay respectivamente. Cabe recordar que tras quedar sin chances de ir a la siguiente cita planetaria, Ricardo Gareca dejó de ser el entrenador de La Roja y ahora Nicolás Córdova tomó de forma interina al combinado nacional.

Para su primera citación al mando de la selección chilena, Córdoba dejó fuera a la generación dorada y preparó una nómina bastante interesante que combina la experiencia de aquellos jugadores que están brillando en el extranjero, junto a los promesas nacionales que se espera sean el tan ansiado recambio en nuestro fútbol.

Si bien no importa los resultados que obtenga La Roja en estos dos últimos encuentros por las clasificatorias, de igual forma ya estamos fuera del próximo Mundial, esta instancia se toma como la forma de probar a lo que se espera sea la nueva generación de la selección chilena y darle la oportunidad de mostarse a las estrellas nacionales del mañana.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Esta noche, La Roja se enfrentará a la selección de Brasil en condición de visitante por la penúltima fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Este será el primer gran desafío para Nicolás Córdova al mando de la selección chilena, donde si bien ya no tenemos opción de ir a la cita mundialista, el objetivo es probar a los jugadores que será el tan ansiado recambio.

Este choque válido por la penúltima fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026 se disputará desde las 20:30 horas en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Para poder ver el encuentro, es importante señalar que no será transmitido en CHV como de costumbre, sino que al igual que el partido ante Bolivia, irá por las pantallas de Mega y todas sus plataformas.

NOTAS DESTACADAS

Figuras de oposición reaccionaron a caso bots

Matthei confiesa y Kast se desmarca: Así respondieron candidatos de oposición a Caso Bots
Sammis Reyes y su paso por la NFL

¿Éxitos vacíos? Los resultados tras el paso de Sammis Reyes por la NFL
Revelan que agresor de funcionario TEA le mandó un insólito correo

“Eres la única persona que puedes ayudarnos”: El insólito correo que agresor le mandó a trabajador TEA
universidad de chile aún espera el fallo de la conmebol

¿Hasta cuándo esperamos? Abogado de Universidad de Chile adelanta fecha de decisión de la Conmebol
TEA

Contaban con jugoso sueldo: Revelan nombres de los torturadores de trabajador TEA de Osorno
arturo vidal recibe millonaria demanda

¡Una nueva polémica! Arturo Vidal recibe millonaria querella de productora chilena
Se juegan las clasificatorias europeas al Mundial

¡Clasificatorias 2026! En Europa también se juegan los cupos para el Mundial
Giorgio Armani

Mundo de la moda está de luto: Reportan muerte de Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano
Exdirector de Canal 13, Patricio Góngora, aparece como la mente mastra tras bots de ultraderecha

¡Lo echaron al agua! Lo que se sabe de Patricio Góngora, la “mente maestra” tras los bots de ultraderecha
Chile vs Brasil es el plato de fondo en las Eliminatorias.

Con Chile vs Brasil como plato de fondo: Así se jugará la penúltima fecha de las Eliminatorias
Tras documental de CHV: Directivo renuncia a Canal 13 en medio de polémica por cuentas falsas en redes

Tras documental de CHV: Directivo renuncia a Canal 13 en medio de polémica por cuentas falsas en redes
Jugadores que convencen a Fernando Ortiz en Colo Colo.

Un juvenil y un experimentado: Los jugadores de Colo Colo que ganan bonos con Fernando Ortiz
Lionel Scaloni se emociona antes del Argentina vs Venezuela.

Emotiva rueda de prensa deja entre lágrimas a Lionel Scaloni antes del Argentina vs Venezuela
Chile define formación para jugar con Brasil.

¿Llegó el recambio? La novedosa formación de Chile para ir por la hazaña ante Brasil
Jannik Sinner arrolla a Musetti en el US Open.

Jannik Sinner imparable en el US Open: arrolla a compatriota y ahora va por la sorpresa del torneo
Pablo Milad le responde a U de Chile.

No importan las amenazas: ANFP le responde firmemente a la U de Chile por fecha de la Supercopa
San Antonio

¿Un ajuste de cuentas? El brutal caso de hombre que fue baleado en plena calle de San Antonio
Fondas del Parque Ohiggins se preparan con todo

¡Hasta con IA y Rayos X! Fondas del Parque O'Higgins se preparan con drásticas medidas contra “incivilidades”
Un importante castigo en la Primera B

¡Un importante precedente! Jugador que simuló infracción fue castigado por Tribunal de Disciplina
Estados Unidos

¿Pequeños pistoleros? La particular clase que se impartirá en Estados Unidos para enfrentar tiroteos escolares