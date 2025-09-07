Romería al Cementerio General deja 57 detenidos, cierre de estaciones de Metro y disturbios en Santiago

La tradicional romería al Cementerio General 2025, conmemoración que recuerda a las víctimas del golpe militar de 1973, terminó marcada por graves incidentes que obligaron a un masivo operativo policial en Santiago durante varias horas de la jornada.

Según el balance entregado por Carabineros de Chile, la jornada culminó con 57 personas detenidas, entre ellas 11 adolescentes de entre 14 y 16 años. Además, se confirmó la detención de seis extranjeros.

Incidentes desde primeras horas de la mañana

Los primeros enfrentamientos comenzaron alrededor de las 09:00 horas en la Alameda, a la altura de Nataniel Cox, cuando encapuchados lanzaron fuegos artificiales contra personal policial. En ese contexto, uno de los adolescentes arrestados fue sorprendido portando bombas molotov en las inmediaciones de Plaza Los Héroes.

Más tarde, los disturbios se trasladaron hacia Agustinas con San Antonio y, posteriormente, a Recoleta, donde grupos violentos atacaron con objetos contundentes y artefactos incendiarios, a pesar de los intentos por de mantener una manifestación pacífica por gran parte del movilizado. A lo anterior, Carabineros respondió utilizando carros lanzaagua y gases disuasivos para dispersar a los manifestantes.

Balance policial y delitos asociados

Los detenidos enfrentan cargos por:

Fabricación y porte de bombas incendiarias

Desórdenes públicos y daños a la propiedad

Lanzamiento de fuegos artificiales

Porte de armas blancas

Órdenes de detención pendientes

De acuerdo con Carabineros, gracias al despliegue policial se evitó que los incidentes derivaran en saqueos a viviendas o locales comerciales, y se logró restablecer la circulación en las principales calles de Santiago.

Metro de Santiago afectado

Como parte de las medidas de seguridad, Metro de Santiago cerró temporalmente las estaciones Cementerios, Patronato y Cerro Blanco de la Línea 2 cerca de las 11:30 horas. El servicio se normalizó alrededor de las 15:00, restableciendo la movilidad en el sector.

Autoridades destacan prevención

El delegado presidencial Gonzalo Durán valoró la coordinación previa con organismos como Metro, Bomberos, SAMU y agrupaciones de derechos humanos, asegurando que el trabajo permitió mantener las condiciones mínimas para que las familias pudieran rendir homenaje en el Cementerio General, pese a los disturbios registrados en el trayecto.

Romería entre memoria y violencia

La romería, que cada año convoca a miles de personas en recuerdo de quienes fueron víctimas de la dictadura, vuelve a estar en la polémica no solo por su carácter histórico, sino por los hechos de violencia, la participación de menores de edad y la intervención policial que marcó la jornada 2025.

