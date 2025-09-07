Romería al Cementerio General deja 57 detenidos, cierre de estaciones de Metro y disturbios en Santiago

La romería 2025 al Cementerio General en Santiago

Por: Redacción El Periscopio

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
UDI

Polémica por voto obligatorio: UDI acusa intervencionismo de Elizalde y exige exclusión en negociaciones
Lamine Yamal y Arda Güler a los empujones

¡Sacaron chispas!: El tenso cruce de Lamine Yamal y Arda Güler en la goleada de España a Turquía
Semifinales Copa Chile

Semifinales Copa Chile 2025: programación, horarios y TV de los partidos
Carlos Alcaraz es campeón del US Open 2025

¡Superó a Sinner!: Carlos Alcaraz es campeón del US Open 2025 y se alza como nuevo N°1 del mundo
Cobresal le da una mano a Coquimbo Unido

¿La primera es inevitable?: Cobresal derrota a Palestino y Coquimbo Unido es más líder que nunca
Max Verstappen derroca a McLaren en Italia

¡Dominó Monza!: Max Verstappen gana el Gran Premio de Italia con polémica jugada de los McLaren
Jeannette Jara y José Antonio Kast por la presidencia

Encuesta Criteria: Jara y Kast se pelean la preferencia presidencial mientras Matthei sorprende
La Roja pierde una figura ante Uruguay

"Rotura de ligamento cruzado": Baja de última hora golpea a La Roja para enfrentar a Uruguay
Sammis y claudio polémica

La inesperada defensa de Sammis Reyes tras las palabras de Claudio Bravo
Arturo Vidal se aburre viendo a Inglaterra

Arturo Vidal ningunea sin asco a esta selección de Europa: "Más fome que..."

La tradicional romería al Cementerio General 2025, conmemoración que recuerda a las víctimas del golpe militar de 1973, terminó marcada por graves incidentes que obligaron a un masivo operativo policial en Santiago durante varias horas de la jornada.

Según el balance entregado por Carabineros de Chile, la jornada culminó con 57 personas detenidas, entre ellas 11 adolescentes de entre 14 y 16 años. Además, se confirmó la detención de seis extranjeros.

Incidentes desde primeras horas de la mañana

Los primeros enfrentamientos comenzaron alrededor de las 09:00 horas en la Alameda, a la altura de Nataniel Cox, cuando encapuchados lanzaron fuegos artificiales contra personal policial. En ese contexto, uno de los adolescentes arrestados fue sorprendido portando bombas molotov en las inmediaciones de Plaza Los Héroes.

Más tarde, los disturbios se trasladaron hacia Agustinas con San Antonio y, posteriormente, a Recoleta, donde grupos violentos atacaron con objetos contundentes y artefactos incendiarios, a pesar de los intentos por de mantener una manifestación pacífica por gran parte del movilizado. A lo anterior, Carabineros respondió utilizando carros lanzaagua y gases disuasivos para dispersar a los manifestantes.

Balance policial y delitos asociados

Los detenidos enfrentan cargos por:

  • Fabricación y porte de bombas incendiarias
  • Desórdenes públicos y daños a la propiedad
  • Lanzamiento de fuegos artificiales
  • Porte de armas blancas
  • Órdenes de detención pendientes

De acuerdo con Carabineros, gracias al despliegue policial se evitó que los incidentes derivaran en saqueos a viviendas o locales comerciales, y se logró restablecer la circulación en las principales calles de Santiago.

Metro de Santiago afectado

Como parte de las medidas de seguridad, Metro de Santiago cerró temporalmente las estaciones Cementerios, Patronato y Cerro Blanco de la Línea 2 cerca de las 11:30 horas. El servicio se normalizó alrededor de las 15:00, restableciendo la movilidad en el sector.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Autoridades destacan prevención

El delegado presidencial Gonzalo Durán valoró la coordinación previa con organismos como Metro, Bomberos, SAMU y agrupaciones de derechos humanos, asegurando que el trabajo permitió mantener las condiciones mínimas para que las familias pudieran rendir homenaje en el Cementerio General, pese a los disturbios registrados en el trayecto.

Romería entre memoria y violencia

La romería, que cada año convoca a miles de personas en recuerdo de quienes fueron víctimas de la dictadura, vuelve a estar en la polémica no solo por su carácter histórico, sino por los hechos de violencia, la participación de menores de edad y la intervención policial que marcó la jornada 2025.

Te puede interesar: Inspector Vallejo sorprende con teoría sobre extraña desaparición de cadáveres en cementerio

NOTAS DESTACADAS

UDI

Polémica por voto obligatorio: UDI acusa intervencionismo de Elizalde y exige exclusión en negociaciones
Lamine Yamal y Arda Güler a los empujones

¡Sacaron chispas!: El tenso cruce de Lamine Yamal y Arda Güler en la goleada de España a Turquía
Semifinales Copa Chile

Semifinales Copa Chile 2025: programación, horarios y TV de los partidos
Carlos Alcaraz es campeón del US Open 2025

¡Superó a Sinner!: Carlos Alcaraz es campeón del US Open 2025 y se alza como nuevo N°1 del mundo
Cobresal le da una mano a Coquimbo Unido

¿La primera es inevitable?: Cobresal derrota a Palestino y Coquimbo Unido es más líder que nunca
Max Verstappen derroca a McLaren en Italia

¡Dominó Monza!: Max Verstappen gana el Gran Premio de Italia con polémica jugada de los McLaren
Jeannette Jara y José Antonio Kast por la presidencia

Encuesta Criteria: Jara y Kast se pelean la preferencia presidencial mientras Matthei sorprende
La Roja pierde una figura ante Uruguay

"Rotura de ligamento cruzado": Baja de última hora golpea a La Roja para enfrentar a Uruguay
Sammis y claudio polémica

La inesperada defensa de Sammis Reyes tras las palabras de Claudio Bravo
Arturo Vidal se aburre viendo a Inglaterra

Arturo Vidal ningunea sin asco a esta selección de Europa: "Más fome que..."
Alianza Lima explota por la Conmebol y la U

"Es algo injusto": Figura de Alianza Lima explota tras clasificación de la U en Copa Sudamericana
La IA elige entre Sinner y Alcaraz

La IA predice al campeón del US Open entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz: "Una ligera ventaja..."
Fútbol

Fútbol chileno: entrenador deja el cargo tras ocho partidos sin victorias
Gabriel Boric e investigación sobre casa allende

Investigación por casa de Allende: Aseguran que Fiscalía tomó definición por rol de Gabriel Boric
Max Verstappen se lleva la pole del GP en Italia

¡Con tiempo récord!: Max Verstappen madruga a McLaren y se lleva la pole del GP de Italia
cambio de hora

Horario de verano: qué regiones adelantan su reloj
Ximena Rincón

Ximena Rincón bajo la lupa: La impugnación del oficialismo que sacude su candidatura
Cristiano Ronaldo se acerca a los mil goles

¡Golazo incluido!: Cristiano Ronaldo marca doblete en Portugal y así va la carrera por los mil goles
Hospital de Osorno

Completamente estremecedor: Exfuncionario del Hospital de Osorno revela impactantes torturas 
Joven padre de 24 años que le disparó a su hijo

“Ya estaba cansado”: Revelan supuestos motivos de padre acusado de dispararle a su hijo de 2 años