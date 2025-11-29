Estrella del fútbol chileno termina contrato y ya le hace ojitos a los grandes: "Quién sabe si..."

Estrella del fútbol chileno termina contrato y ya le hace ojitos a los grandes

Por: Kevin Vejar

Sin duda alguna, la gran sorpresa en esta penúltima fecha del Campeonato Nacional la dio Cobresal, que goleó por 3-0 a Colo Colo, y tras el encuentro, la gran figura del partido y una de las estrellas más destacadas de la temporada en todo el fútbol chileno puso en duda su permanencia en el club nortino, casi coqueteando con los grandes del torneo.

Por supuesto, hablamos de César Munder, quien se lució con un doblete ante el Cacique, hito que el propio delantero celebró en diálogo con TNT Sports: "Nunca le había hecho un gol oficialmente a Colo Colo, así que es un lindo momento, lo guardo y estoy muy feliz, sobre todo porque está terminando el año y no se sabe qué va a pasar".

Sin embargo, cuando varios presumían que sus palabras apuntaban únicamente a la posible clasificación de su club a Copa Sudamericana, el chileno-cubano no escondió su ilusión de fichar pronto por un elenco de mayor envergadura, y por qué no, volver a la capital: "Quién sabe si es mi último partido acá en El Salvador, y estoy agradecido del pueblo minero".

"Termino contrato y no sé, después habrá tiempo para ver. Ahí que se encarguen mis representantes", lanzó el atacante, que para finalizar le dejó una dedicatoria a su gente: "Quiero mandarle un saludo especial a toda mi familia y también en especial a mi pareja, que el lunes defiende su tesis. Así que le mando muchas vibras y éxito".

Los números de Munder en Cobresal

Cabe mencionar que a lo largo de la presente temporada, César Munder se matriculó con un total de siete goles y dos asistencias en 26 partidos disputados con la camiseta de Cobresal, números que tranquilamente podrían seducir a cualquiera de los clubes más importantes del fútbol chileno pensando en el 2026.

