¡Sonríe Gago!: Charles Aránguiz tiene fecha de regreso a las canchas tras su lesión en la U

Charles Aránguiz tiene fecha de regreso a las canchas tras su lesión en la U

Por: Kevin Vejar

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Desde su arribo como nuevo director técnico de Universidad de Chile, el técnico Fernando Gago no ha podido contar con el eje principal del equipo: Charles Aránguiz, pero el panorama por fin está apunto de cambiar, pues el volante ya tendría fecha de regreso a las canchas tras una compleja lesión en este inicio de temporada.

Efectivamente, tras asumir como sucesor de Francisco Meneghini, el nuevo estratega del 'Romántico Viajero' ha tenido que lidiar con un verdadero hospital en el Centro Deportivo Azul, aunque sin discusión alguna la baja del 'príncipe' se ha convertido en la más significativa dado su rol en el mediocampo laico.

Sin embargo, no todo es negativo para 'Pintita', y es que mientras continúa recuperándose de la lesión que sufrió a principios de mes, el ex Bayer Leverkusen presenta una positiva evolución y el cuerpo médico ya mira de reojo su alta, la cual se efectuaría de cara a uno de los partidos más importantes en lo que va de la campaña.

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Según indicó el periodista Marcelo Díaz en su habitual reporte de TNT Sports, en Universidad de Chile trabajan para que el bicampeón de América esté disponible para nada más y nada menos que el Clásico Universitario frente a Católica por la Liga de Primera, el cual está programado para el domingo 26 de abril.

Mientras esperan a Aránguiz, volvió Assadi

Mientras Charles Aránguiz prepara su regreso a las canchas, otro que oficialmente está de vuelta es Lucas Assadi, pues el talentoso '10' de la U forma parte de la lista de citados por el técnico Fernando Gago para el compromiso de hoy ante Audax Italiano, válido por la tercera jornada de la Copa de la Liga 2026.

Lucas Assadi volvió a las convocatorias en la U.

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