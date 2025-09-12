No es Aquino: Vélez Sarsfield confirma un potente interés por este pilar de Colo Colo

vélez busca a jugador de colo colo

Por: Fabián Marambio

El año 2025 de Colo Colo ha estado marcado por la irregularidad y malos resultados, lo que obligará al club a desprenderse de algunas figuras para solventar los problemas económicos cosechados. En ese sentido, Vélez Sarsfield confirmó un gran interés para quedarse con uno de los jugadores albos más exportables.

Se trata de Vicente Pizarro, la gran figura del mediocampo del Cacique que ha sumado sondeos de muchos equipos durante esta temporada. Todo esto fue confirmado por el propio presidente del club argentino, Fabián Berlanga, en diálogo con EnCancha.

“Estuvimos siguiendo a Vicente Pizarro. Siempre se mira el fútbol chileno, porque después de los títulos de la Selección Chilena se empezó a mirar”, afirmó el mandamás de Vélez Sarsfield.

Vélez se interesa en figura de Colo Colo.
Vélez Sarsfield confirma su interés por Vicente Pizarro.

Por qué Vélez no mandó oferta a Colo Colo por Pizarro

Sumado a lo anterior, el presidente de Vélez confesó que "nos parece un muy buen jugador, con gran despliegue, llegada al gol. Pero no hicimos ninguna acción formal porque en medio de este seguimiento apareció la opción de (Rodrigo) Aliendro y se optó por él, debido a su experiencia en el fútbol argentino".

De todas formas, parece ser que solo es cosa de tiempo para que algún equipo extranjero se quede con los servicios del talentoso canterano albo. Su buen nivel con el club, sumado con su desempeño en La Roja, han hecho que diversos clubes, incluido Vélez, lo tengan en carpeta en cada mercado de traspasos.

