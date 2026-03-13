Con un cuerpo técnico de élite: Esteban Paredes tiene equipo para debutar como entrenador

Esteban Paredes dejó un recuerdo imborrable en el fútbol y, principalmente, en Colo Colo. El delantero se convirtió en el máximo goleador de la Primera División y ahora quiere seguir haciendo historia, pero esta vez desde el banco de suplentes y acompañado de un equipo de élite.

Y es que el "Tanque" se convirtió en flamante entrenador de Santiago Morning, club del que es un verdadero símbolo y con el que hará su debut como estratega. Recordar que la institución se encuentra en Segunda División después de sellar un problemático descenso en 2025, el que estuvo marcado por sanciones y polémicas.

El cuerpo técnico de Esteban Paredes

Al ídolo del Cacique lo acompañará también Leonardo Monje como mano derecha, exdelantero que ha mantenido una más que cercana relación con Paredes. Además, el PF será Hernán Torres, quien suma amplia experiencia como preparador físico de Colo Colo y de La Roja.

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Este cuerpo técnico de élite lo conforma Cristián Limenza como preparador de arqueros. El paraguayo suma un amplio recorrido por el fútbol chileno e incluso consiguió levantar una Copa Chile con Deportes Iquique en 2010, prometiendo ser aporte para lograr el ascenso a Primera B.

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Es importante destacar que Paredes ya estuvo en el banco del "Chago", aunque lo hacía como ayudante técnico. Es más, esta situación le costó un par de sanciones al club debido a que le acusó de sobrepasar los límites de su cargo y tomarse atribuciones que no corresponden a un ayudante.