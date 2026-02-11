¡Vuelve a las canchas! Esteban Paredes tendrá su primera experiencia como director técnico

Por: Gonzalo Zamora

El nombre de Esteban Paredes es altamente conocido en nuestro país, sobre todo en la gente de Colo Colo, ya que el delantero es uno de los máximos goleadores en la historia del club y les entregó incontables alegrías en los nueve años que formó parte del club, antes de retirarse en su querido Santiago Morning donde su historia comenzó.

Luego de colgar los botines, el delantero formó parte del staff técnico de Santiago Morning la temporada pasada, pero no tuvieron éxito, ya que además debido a algunos castigos exactamente por su participación, el equipo terminó descendiendo a la Segunda División, donde esta temporada buscarán volver a la Primera B.

Pese a esta mala primera experiencia, Esteban Paredes ya cuenta con su título como director técnico y ya está listo y dispuesto para ponerse al mando de algún equipo para entregar todo su conocimiento y sabiduría sobre este deporte. Es más, en su momento también llegó con un proyecto a Colo Colo, el cuál fue rechazado.

Ya se cumplen casi 4 años del retiro oficial de Esteban Paredes del fútbol profesional, quien le entregó muchas alegrías a Colo Colo y también contó con participación en La Roja. Si bien la temporada pasada fue parte del staff técnico de Santiago Morning, aún no ha podido tener su opción de estar a cargo de un equipo.

Vuelve a la acción

Pero ahora, Esteban Paredes tendrá su primera experiencia como director técnico, donde tendrá un duro desafío, ya que estará a cargo de su viejo y querido Santiago Morning. El club se encuentra actualmente en la Segunda División, donde ahora el objetivo es claro, regresar a la Primera B lo más pronto posible.

