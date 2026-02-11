¡Con un trafondo solidario! Dónde y a qué hora ver hoy la Noche Alba de Colo Colo

Colo Colo no comenzó de gran manera esta nueva temporada del Campeonato Nacional, ya que en su estreno cayó por 3-1 ante Deportes Limache en condición de visitante, marcando así aún más su negativo historial contra el cuadro tomatero, a quienes no han conseguir vencer en ninguna oportunidad desde su primer enfrentamiento el año pasado.

Pero ahora en esta seguda fecha que se disputó el pasado fin de semana, los albos lograron levantar cabeza y se quedaron con una importante victoria sobre Everton de Viña del Mar por 2-0 en condición de local. Este resultado también era muy importante para Fernando Ortíz, ya que según la prensa su puesto dependía de él.

Ahora Colo Colo busca continuar con la buena racha, pero se enfrentará este domingo desde las 20:30 horas en condición de local a Unión La Calera. El cuadro cementero es uno de los dos equipos que ha ganado sus dos encuentros al igual que O'Higgins, pero se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones gracias a tener una mejor diferencia de goles.

Esta noche Colo Colo vivirá una nueva versión de la Noche Alba en el estadio monumental, donde además de los duelos amistosos que se vivirán, la jornada tomará un tinte solidario, donde se recibirán donaciones para las personas afectadas por los incendios de las últimas semanas en el sur de nuestro país.

Cronograma del evento

El evento contará con la transmisión de TNT Sports y a través de las plataformas online de HBO Max, donde en primera instancia se vivirá un amistoso entre la rama femenina alba y un grupo de influencers. Luego el plato fuerte será el equipo masculino enfrentándose a Unión Española desde las 19:00 horas y finalmente todo cerrará con un nuevo amistoso de la femenina ante Palestino femenino. Pero también el evento incluirá artistas como Leo Soto y la Sonora de Todos, Princesa Alba e Inti-Illimani Histórico.

