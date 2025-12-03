Charles Aránguiz declara como nunca antes e incendia todo con fuerte crítica a la ANFP

Charles Aránguiz estalla contra la ANFP.

Por: Fabián Marambio

Universidad de Chile solo logró igualar como local ante Coquimbo Unido y ya no depende de sí misma para clasificar a la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, tras el duelo las miradas se tornaron directamente hacia Charles Aránguiz, quien declaró sin filtro para lanzarse contra la ANFP.

El volante fue consultado sobre la futura gala “Crack” que premiará a los mejores del fútbol chileno, cuando estalló para decir que asistirá por culpa Sifup y de la ANFP. ¿La razón?, el poco apoyo hacia el equipo en tema de reprogramaciones de partidos.

Charles Aránguiz estalla contra la ANFP y el Sifup

"En general, siento muy poco apoyo para los equipos chilenos. Este año me tocó competir internacionalmente, con muchos viajes y desgaste, y nunca sentí que respaldaran realmente al club. Estoy en un equipo grande que hizo un esfuerzo enorme y aun así no vi apoyo ni de la dirigencia (de la ANFP) ni del SIFUP”, comenzó señalando el “Príncipe”.

En ese mismo sentido, el volante añadió que “por eso no tengo muchas ganas de ir a esa linda gala a la que me están invitando. No estoy para darle la mano ni fingir sonrisas a personas que pudieron hacer mucho más durante el año. No sé si es falta de respeto, pero me sentí pasado a llevar junto a este gran club”.

Aránguiz no olvida el poco apoyo de la ANFP

Es más, el ídolo azul sacó al baile la programación que tuvieron.”Nos tocó jugar una llave durísima y, a los tres días, disputar un partido en cancha sintética a las 12 del día. Volvimos de Argentina y tampoco nos dieron tres días para recuperar; tuvimos que viajar y jugar nuevamente a las 12:00”, acusó.

