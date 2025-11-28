¡Tiembla el Campeón! Esteban González es seguido desde el extranjero

Por: Gonzalo Zamora

Coquimbo Unido está teniendo la mejor temporada de toda su historia, ya que aunque le hubiesen preguntado al hincha pirata más optimista al inicio de la temporada, ninguno habría firmado que podían salir campeones. Pero el cuadro de la cuarta región sorprendió a todos y alcanzó su primer campeonato en la historia.

Fue en esta campaña donde el cuadro pirata demostró una gran inteligencia y también nos hizo ver que el fútbol puede ser bastante simple, ya que el sistema de juego implementado por su director técnico Esteban González era el de no mantener una gran poseción de balón, pero sí una defensa firme y aprovechar al máximo las ocasiones de gol.

Es más, uno de los grandes sellos de este Coquimbo Unido fueron las jugadas de pelota parada, donde en cada tiro de esquina era peligro vivo para sus rivales. Ahora las figuras del cuadro pirata están siendo seguida por varios equipos y se espera que en el próximo mercado de fichajes, tengan varias ofertas sobre la mesa.

Con el título de campeones bajo el brazo, Coquimbo Unido quiere continuar su buena campaña y superar el récord de victorias del Ballet Azul, el cuál por ahora han igualado. Precisamente ahora se enfrentan este martes ante Universidad de Chile en condición de visitante, donde esperan hacer valer su condición de campeones.

El pirata podría quedarse sin estratega

Tal como la gran mayoría de las figuras de Coquimbo Unido son seguidas desde muy cerca por varios equipos nacionales, ahora el director técnico Esteban González está en la carpeta de un cuadro extranjero. Este es el caso del Querétaro en la Liga MX, donde según las informaciones de la prensa, ya tendrían negociaciones bastante avanzadas.

