VIDEO | ¿Crees que ayudará al fútbol chileno? Este martes se presentó el nuevo trofeo de la Copa de La Liga

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Por: Gonzalo Zamora

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Este fin de semana se paraliza el Campeonato Nacional por la nueva doble fecha FIFA, pero esta vez en fútbol chileno no se detiene, ya que comenzará la nueva Copa de La Liga, un torneo que reunirá a los 16 equipos de la Primera División y que busca aumentar la competencia en nuestro país.

Este nuevo torneo constará de cuatro grupos con cuatro equipos cada uno, donde solamente el ganador de cada grupo avanzará a la instancia de semifinales. En la fase de grupos se disputarán partidos de ida y vuelta, por lo que se jugarán seis encuentros en esta fase inicial.

Las semifinales de la Copa de La Liga se disputarán en llaves de ida y vuelta, mientras que la gran final se disputará en un partido único en un estadio neutral el próximo 19 de julio. Además, el ganador del torneo obtendrá un cupo directo a la Copa Libertadores del próximo año, junto con asegurar un puesto en la Supercopa de la siguiente temporada.

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Este fin de semana arranca la primera edición de la Copa de La Liga, un torneo que busca aumentar la competencia en nuestro fútbol nacional y que se disputaría durante los descansos del Campeonato Nacional, como será el caso de esta semana con una nueva doble fecha FIFA.

El inicio de un nuevo torneo

Para este fin de semana, la programación será la siguiente:

  • Universidad de Chile vs Deportes La Serena - Viernes 20 de marzo a las 18:00 horas
  • Unión La Calera vs Audax Italiano - Viernes 20 de marzo a las 20:30 horas
  • Huachipato vs Deportes Concepción - Sábado 21 de marzo a las 12:00 horas
  • Colo Colo vs Coquimbo Unido - Sábado 21 de marzo a las 18:00 horas
  • Cobresal vs Ñublense | Sábado 21 de marzo a las 20:30 horas
  • Universidad Católica vs Universidad de Concepción - Domingo 22 de marzo a las 18:00 horas
  • O´Higgins vs Deportes Limache - Domingo 22 de marzo a las 20:30 horas
  • Palestino vs Everton - Lunes 23 de marzo a las 20:30 horas

Revisa a continuación el trofeo de este nuevo torneo nacional:

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