¡ESCÁNDALO MUNDIAL! Le quitan el título de la Copa de África a Senegal

Es casi imposible olvidar lo ocurrido el pasado 18 de enero en la final de la Copa de África, cuando Senegal se retiro del terreno de juego en el momento que se le cobró un dudoso penal a Marruecos en los últimos momentos del encuentro.

El cuadro senegalés estuvo cerca de 15 minutos en el vestuario y sus hinchas intentaron ingresar al terreno de juego molestos por la decisión del árbitro. Pero finalmente y tras ser convencidos por su capitán y figura, Sadio Mané, decidieron retornar al terreno de juego para terminar el encuentro.

Tras esto y de manera sorpresiva, la figura de Marruecos, Brahim Díaz, falló el penal al intentar picar la pelota y luego Senegal se quedaría con la victoria y la Copa de África al anotar el único gol del encuentro el el tiempo extra.

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Han pasado dos meses desde la polémica final de la Copa de África entre Senegal y Marruecos, donde el cuadro senegalés se quedó con la victoria tras anotar el único gol del encuentro en el tiempo extra, luego que Brahim Díaz fallara en los minutos finales del partido un decisivo penal.

Una decisión que traerá una polémica gigante

Cabe recordar que tras el penal cobrado a Marruecos, Senegal abandonó el terreno de juego por unos 15 minutos en señal de protesta, donde luego la historia terminó como todos ya conocemos con el cuadro senegalés levantando el trofeo.

Pero el día de ayer, la Confederación Africana de Fútbol informó que tras las apelaciones correspondientes, decidieron revocar el título de Senegal y entregárselo a Marruecos, quienes fueron determinados como ganadores por 3-0. Ahora, se espera que el cuadro senegalés apele esta decisión que está generando una enorme polémica mundial.

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