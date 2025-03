Esposo de profesora agredida por alumno asegura real intensión del estudiante: "Después que se quebró el palo..."

Durante las últimas horas se han dado a conocer impactantes detalles sobre la agresión que le propinó un adolescente de 14 años a su profesora en el Liceo Bicentenario de Trehuaco, en la Región de Ñuble. En concreto la docente fue brutalmente atacada por el joven quien la golpeó con un palo de escoba.

Tras lo corrido, los padres del joven salieron a defender a su hijo señalando que tendría un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA). “Ayer me llamaron diciendo que mi hijo había golpeado a una profesora y le rompió la cabeza. Salí a buscarlo y lo encontré de camino a la casa. Cuando me lo encontré estaba muy colapsado. Me decía ‘no sé qué fue lo que hice’, y después cuando se tranquilizó me dijo ‘sí, le pegué a la profe’, porque se le vinieron todos los recuerdos de antes, de lo que había pasado las semanas anteriores”, señaló la madre del menor.

¿Qué dijo el esposo de la profesora agredida por estudiante?

“Imagínate sin poder contarle nada a mi hijo, hoy en la mañana le expliqué lo que había pasado y es complicado, tengo tres hijos”, reconoció. En diálogo con T13, el esposo de la docente reconoció que “es complicada la situación, para mí como jefe de hogar es muy complicada” declaró agregando una narración sobre los hechos.

Sobre el ataque, Hinojosa dio a conocer que “el niño se acercó a ella sin previo aviso y con el palo de un escobillón de madera la atacó. Y claramente no era la intención solamente de herirla, sino que fue un intento de homicidio”. “Después que se quebró el palo, el niño intentó de perforarla en el estómago”, reveló.

Por su parte, días antes, la madre del estudiante aseguró que el menor había recibido malos tratos por parte de la docente. “Del día que conoció a la profesora, en la primera clase, me dice que él no tenía su cuaderno de matemáticas y le dijo que no iba a escribir. La profe le dijo ‘si tú no escribes, no me sirves en la sala’, entonces él tomó su mochila y salió de la sala. Esa fue la primera situación. A mi hijo no se le puede hablar de esa manera, porque él entiende todo diferente” dijo.

“La segunda situación fue el jueves, cuando él quiso defender a sus compañeros y la profesora le dijo ‘eso a ti no te importa, cuando necesitemos abogados, te hablamos’”, continuó la apoderada.

