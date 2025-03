Apoderada de alumno que golpeó brutalmente a profesora alza la voz: "No se le puede hablar de esa manera"

Durante la jornada la madre de un adolescente de 14 años que golpeó brutalmente a una profesora en Trehuaco, Región de Ñuble alzó la voz y conversó con el matinal de CHV Contigo en la Mañana. En concreto la mujer señaló su hijo padece Trastorno del Espectro Autista (TEA) y describió como ocurrieron los hechos.

Cabe señalar que los golpes le produjeron a la docente graves lesiones por lo que aún permanece en observación. De acuerdo a la información de la fiscal María de los Ángeles Cáceres, la docente durante su clase fue abordada por el estudiante de primero medio quien la habría golpeado múltiples veces en la cabeza con un palo de escobillón.

¿Qué dijo la madre del alumno que golpeó a la profesora?

"A mi hijo lo han hecho pebre en las redes sociales” partió diciendo la mujer. “Ayer me llamaron diciendo que mi hijo había golpeado a una profesora y le rompió la cabeza. Salí a buscarlo y lo encontré de camino a la casa. Cuando me lo encontré estaba muy colapsado. Me decía ‘no sé qué fue lo que hice’, y después cuando se tranquilizó me dijo ‘sí, le pegué a la profe’, porque se le vinieron todos los recuerdos de antes, de lo que había pasado las semanas anteriores”, agregó sobre lo ocurrido.

Así mismo la mujer explicó que “del día que conoció a la profesora, en la primera clase, me dice que él no tenía su cuaderno de matemáticas y le dijo que no iba a escribir. La profe le dijo ‘si tú no escribes, no me sirves en la sala’, entonces él tomó su mochila y salió de la sala. Esa fue la primera situación. A mi hijo no se le puede hablar de esa manera, porque él entiende todo diferente” dijo.

“La segunda situación fue el jueves, cuando él quiso defender a sus compañeros y la profesora le dijo ‘eso a ti no te importa, cuando necesitemos abogados, te hablamos’”, continuó la apoderada. Sin embargo, ahí la frenaron, ya que parecía justificar la acción de su hijo. “Yo me pongo en el lugar de la profesora y de mi hijo, y yo también estoy mal”, replicó ella.

