No solo pasa en Chile: El escándalo que marcó la derrota de Alexis Sánchez y Sevilla ante el Betis de Pellegrini

El escándalo que marcó la derrota de Alexis y Sevilla ante el Betis de Pellegrini

Por: Kevin Vejar

En un encuentro válido por la jornada 14 de La Liga española, el Real Betis de Manuel Pellegrini derrotó como visitante al Sevilla de Alexis Sánchez, derbi andaluz que no estuvo exento de polémica, y es que un inesperado escándalo por parte de la hinchada local en el cierre del partido está dando la vuelta al mundo.

Así es, en un tenso compromiso disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, los dirigidos del 'ingeniero' se llevaron un valioso triunfo por 2-0 con goles de Fornals (54') y Altimira (68'), derrota que no cayó para nada bien a los fanáticos sevillistas que acudieron al recinto, y como era de esperarse, hicieron sentir su molestia, aunque sobrepasando los límites.

Resulta que ya sobre el final del 'Gran Derbi', cuando se cumplían 86 minutos, el árbitro José Luis Munuera Montero optó por suspender temporalmente el duelo debido a que una importante fracción de la hinchada del Sevilla comenzó a lanzar proyectiles al campo de juego, además de entonar cánticos antideportivos.

Luego de 15 minutos detenido el compromiso, el juez español dio luz verde para reanudar las acciones, aunque el marcador no se movió más, por lo que Manuel Pellegrini y Real Betis se llevaron los 3 puntos, y de paso rompieron una negativa y larga racha, pues no ganaban en el estadio de su clásico rival desde el 6 enero de 2018.

Alexis sigue tomando ritmo

Por su parte, más allá de la derrota, la buena noticia en Sevilla es que Alexis Sánchez continúa tomando ritmo tras la compleja dolencia que lo dejó al margen del equipo en varios partidos, y hoy ingresó al terreno de juego a los 61 minutos, mientras que su compatriota Gabriel Suazo no fue citado debido a una lesión.

