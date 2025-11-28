¿Y La Roja? El nuevo sueldo de Manuel Pellegrini tras renovar con Real Betis

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

¡Tiembla el Campeón! Esteban González es seguido desde el extranjero
Fiscalía decide no formalizar a alcalde de Alto Hospicio tras denuncia de abuso sexual

¿Por qué fue liberado? Fiscalía decide no formalizar a alcalde de Alto Hospicio tras denuncia de abuso sexual

¡Quieren seguir firmes! La formación de La Roja Femenina para enfrentar a Perú
Rafael Cavada encendió el debate en redes sociales por dichos a venezolanos sobre propuesta de Kast

¡Sacó ronchas y aplausos! Rafael Cavada encendió el debate en redes sociales por dichos a venezolanos sobre propuesta de Kast
Gustavo Álvarez U de Chile

¿Es una buena opción? El candidato para reemplazar a Álvarez en Universidad de Chile
Turistas argentinos acusan fea frase de carabineros tras violenta encerrona

¿Fue una consecuencia? Turistas argentinos acusan fea frase de carabineros tras violenta encerrona

¡Atención azules! Duelo de Universidad de Chile ante Coquimbo sufre cambio de horario y recinto
Sobreviviente dejó al descubierto indignante trato tras tragedia en Torres del Paine

“Nos trató de débiles”: Sobreviviente dejó al descubierto indignante trato tras tragedia en Torres del Paine
ExDT de La Roja es internado de urgencia.

Nelson Acosta, histórico exentrenador de La Roja, es internado por complejo estado de salud
Black Friday

Este Black Friday encuentra electrodomésticos con másde 40% de descuento y renueva tu hogar

El pasado martes, La Roja disputaba su segundo amistoso en tierras rusas, donde la semana pasada dio cuenta de la selección local por 2-0 y el día de hoy se enfrentaba ante Perú en una nueva versión del Clásico del Pacífico pero fuera de nuestro continente. El cuadro dirigido por Nicolás Córdova preparó varios cambios para darle más rodaje a los jugadores.

La selección chilena fue protagonista desde el inicio, buscando ir en búsqueda del arco rival, pero Perú presionó la salida, donde tras un error desde el fondo, Iván Román debió cometer un penal y además fue expulsado, donde tras cartón Alex Valera cambió la pena máxima por gol. En el segundo tiempo, Chile salió con todo y tras un rebote en un tiro de esquina en el minuto 53', Felipe Loyola logró empatar las acciones.

Con este empate, La Roja continuó atacando con todo la portería del cuadro peruano y en el minuto 59', Darío Osorio recuperó el balón en mediocampo y se mandó un carrerón al área rival, donde con una gran definición sentenció el segundo para nuestra selección, decretando además la victoria de Chile por 2-1 en una nueva versión del Clásico del Pacífico.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

En los últimos días se estaba debatiendo mucho el futuro de Manuel Pellegrini, ya que se estaba tardando mucho en renovar su vínculo con el Real Betis. Además, en medio de todo esto también estaba la posibilidad de que llegara al mando de La Roja, algo que se veía muy difícil ya que el Ingeniero no tiene mucha afinidad con la actual administración de la ANFP encabezada por Pablo Milad.

Un sueldo millonario

Otra de las cosas que alejan a Manuel Pellegrini de la selección chilena es el tema económico, ya que en las últimas horas se hizo oficial la renovación del Ingeniero con el cuadro español hasta 2027, esto vendría con un interesante aumento de salario. En definitiva, el estratega nacional ganará 6 millones de euros anuales, donde además, en caso de clasificar a la Champions League recibiría un millonario bono.

También te puede interesar: ¡Todo cerrado! La decisión final de Manuel Pellegrini sobre Real Betis y La Roja

NOTAS DESTACADAS

¡Tiembla el Campeón! Esteban González es seguido desde el extranjero
Fiscalía decide no formalizar a alcalde de Alto Hospicio tras denuncia de abuso sexual

¿Por qué fue liberado? Fiscalía decide no formalizar a alcalde de Alto Hospicio tras denuncia de abuso sexual

¡Quieren seguir firmes! La formación de La Roja Femenina para enfrentar a Perú
Rafael Cavada encendió el debate en redes sociales por dichos a venezolanos sobre propuesta de Kast

¡Sacó ronchas y aplausos! Rafael Cavada encendió el debate en redes sociales por dichos a venezolanos sobre propuesta de Kast
Gustavo Álvarez U de Chile

¿Es una buena opción? El candidato para reemplazar a Álvarez en Universidad de Chile
Turistas argentinos acusan fea frase de carabineros tras violenta encerrona

¿Fue una consecuencia? Turistas argentinos acusan fea frase de carabineros tras violenta encerrona

¡Atención azules! Duelo de Universidad de Chile ante Coquimbo sufre cambio de horario y recinto
Sobreviviente dejó al descubierto indignante trato tras tragedia en Torres del Paine

“Nos trató de débiles”: Sobreviviente dejó al descubierto indignante trato tras tragedia en Torres del Paine
ExDT de La Roja es internado de urgencia.

Nelson Acosta, histórico exentrenador de La Roja, es internado por complejo estado de salud
Black Friday

Este Black Friday encuentra electrodomésticos con másde 40% de descuento y renueva tu hogar
Jean Paul Pineda recibirá dinero del Sifup.

Hasta $20 millones: Sifup asignará fondo de retiro a jugador procesado por violencia intrafamiliar
U de Chile evalúa venta de Luciano Pons.

No lo regalarán: U de Chile rechaza dos ofertas y exige millonaria suma por este delantero
Maximiliano Falcón es buscado por Independiente.

No es Colo Colo: el equipo que busca reunir a Maximiliano Falcón con Gustavo Quinteros
Formación Colo Colo.

Con Pavez citado y un esperado retorno: la formación de Colo Colo para su “final” con Cobresal
Lucas Assadi tiene nuevo contrato.

Para retenerlo: el millonario nuevo contrato que tendría Lucas Assadi en la U de Chile
Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

¡INSÓLITO! Los catigos por el espaldazo en el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

¡Se aleja de Chile! Figura de Coquimbo Unido es seguida desde el extranjero
Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo a Kast

“Soy todo lo que a Kast no le gusta”: Actriz Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo al candidato
Javier Correa podría dejar Colo Colo

¡Tiene los días contados! Figura de Colo Colo saldría del equipo para ir al extranjero