¿Y La Roja? El nuevo sueldo de Manuel Pellegrini tras renovar con Real Betis

El pasado martes, La Roja disputaba su segundo amistoso en tierras rusas, donde la semana pasada dio cuenta de la selección local por 2-0 y el día de hoy se enfrentaba ante Perú en una nueva versión del Clásico del Pacífico pero fuera de nuestro continente. El cuadro dirigido por Nicolás Córdova preparó varios cambios para darle más rodaje a los jugadores.

La selección chilena fue protagonista desde el inicio, buscando ir en búsqueda del arco rival, pero Perú presionó la salida, donde tras un error desde el fondo, Iván Román debió cometer un penal y además fue expulsado, donde tras cartón Alex Valera cambió la pena máxima por gol. En el segundo tiempo, Chile salió con todo y tras un rebote en un tiro de esquina en el minuto 53', Felipe Loyola logró empatar las acciones.

Con este empate, La Roja continuó atacando con todo la portería del cuadro peruano y en el minuto 59', Darío Osorio recuperó el balón en mediocampo y se mandó un carrerón al área rival, donde con una gran definición sentenció el segundo para nuestra selección, decretando además la victoria de Chile por 2-1 en una nueva versión del Clásico del Pacífico.

En los últimos días se estaba debatiendo mucho el futuro de Manuel Pellegrini, ya que se estaba tardando mucho en renovar su vínculo con el Real Betis. Además, en medio de todo esto también estaba la posibilidad de que llegara al mando de La Roja, algo que se veía muy difícil ya que el Ingeniero no tiene mucha afinidad con la actual administración de la ANFP encabezada por Pablo Milad.

Un sueldo millonario

Otra de las cosas que alejan a Manuel Pellegrini de la selección chilena es el tema económico, ya que en las últimas horas se hizo oficial la renovación del Ingeniero con el cuadro español hasta 2027, esto vendría con un interesante aumento de salario. En definitiva, el estratega nacional ganará 6 millones de euros anuales, donde además, en caso de clasificar a la Champions League recibiría un millonario bono.

