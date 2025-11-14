¡Lo vio todo pero temía involucrarse! El escalofriante relato de testigo clave en caso de Valentina Alarcón

Durante la jornada del 12 de noviembre, la fiscal Pamela Bustamante señaló que un testimonio fundamental permitió identificar y detener a Robinson Saunders González como presunto responsable del homicidio y violación de Valentina Alarcón.

Según la investigación, el 25 de octubre la joven ingresó a una vivienda ubicada en la población El Castillo, en La Pintana, un lugar donde acostumbraba a comprar droga y donde en ese momento estaba el imputado, apodado “el Colombia”.

Fue dentro de esa casa, empleada como punto de venta, donde González atacó a la mujer. Un hombre que se encontraba allí presenció parte del episodio y más tarde declaró ante la PDI como testigo protegido.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

¿Qué vio el testigo?

De acuerdo con el testimonio citado por La Tercera, el hombre frecuentaba el sector y vio a una joven de cabello oscuro ingresar al inmueble controlado por “el Colombia”, para quien realizaba encargos a cambio de dinero.

El testigo contó que salió a comprar cerveza con dinero que le habían pasado y, antes de irse, vio a la mujer y a “el Colombia” consumir droga sin ningún conflicto. Al volver, un ambiente distinto lo sorprendió: golpes, gritos y un forcejeo provenían de la casa.

Detalló que dejó su compra sobre el suelo y se acercó a la reja para mirar. González reaccionó expulsándolo y arrojándole el dinero, pero él decidió quedarse afuera, atento a lo que ocurría.

Afirmó que González tomó a la joven de manera violenta y la arrastró hacia una pieza escondida al fondo de la casa. Desde afuera, dijo haber sido testigo de la violación y del ataque que vino después.

Dijo que regresó días después para buscar un colchón y, al entrar al patio, se topó con el cuerpo abandonado de Valentina Alarcón. Aterrorizado ante la posibilidad de quedar envuelto en la investigación, decidió no contarle a nadie lo que había visto.

La Fiscalía presentó cargos contra González por femicidio con violación y robo con homicidio, incluidos los antecedentes del teléfono sustraído a la víctima. De ser condenado, arriesga pasar el resto de su vida en prisión, cumpliendo la pena en Santiago 1.