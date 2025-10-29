¡INSÓLITO! Error de la ANFP causa grandes problemas en el fútbol joven de Colo Colo

El pasado lunes, Colo Colo cerraba una nueva fecha del Campeonato Nacional al enfrentarse en condición de local en el estadio nacional a Deportes Limache, uno de sus grandes némesis esta temporada, ya que no había conseguido vencerlos ni en el torneo ni en Copa Chile, donde además fue el cuadro de la quinta región quienes los dejaron eliminados en fase de grupos.

El partido comenzó favorable a la visita, ya que al minuto 17', Claudio Aquino abrió el marcador con un golpe de cabeza tras un corner. Luego de esto vinieron las expulsiones, en el minuto 34', Yonathan Andía se ganó la roja directa en Limache y luego al minuto 38', Sebastián Vegas se fue a las duchas de los albos por doble amarilla.

En el segundo tiempo, Colo Colo anotó nuevamente al minuto 69' gracias a Lucas Cepeda, donde se pensaba que estaría liquidado el partido. Pero Deportes Limache descontó al minuto 83' gracias a Daniel Castro y en la última jugada en el minuto 96', Luis Felipe Hernández anotó el gol del empate, dejando sin habla a todo el público del cacique.

Tras el agónico empate de Colo Colo ante Deportes Limache, crecieron aún más las críticas sobre el equipo, no sólo porque les empataron el encuentro tras ir 2-0 arriba en el marcador, sino que además con este resultado quedan a seis puntos de puestos de copas internacionales, a falta de sólo cinco encuentros para el final de la temporada.

Un error inentendible

Pero el primer equipo no es el único con problemas en el cacique, esto ya que ahora el fútbol juvenil albo no podrá disputar sus encuentros de este fin de semana ante Deportes Iquique debido a un insólito error de la ANFP. Las categorías sub-18 y Proyección del equipo debían viajar al norte del país para enfrentar a los Dragones Celestes, pero en lugar de emitir los boletos de avión desde Santiago, la ANFP los emitió desde el norte a la región metropolitana, por lo que los encuentros deberán ser reprogramados.

