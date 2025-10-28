¡Sigue la polémica! Aníbal Mosa le responde a Michael Clark por sus declaraciones

Este domingo se disputó una nueva versión del Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile, donde además de la importancia que genera este encuentro, en el plano local tomaba mucha más relevancia, ya que ambos equipos se estaban peleando el puesto del Chile 2 en la tabla de posiciones para clasificar a Copa Libertadores la próxima temporada.

El partido disputado en el Claro Arenas estuvo bastante peleado entre ambos equipos, donde las acciones llegaron en el segundo tiempo, primero al minuto 53' con la expulsión de Gary Medel que dejó a los cruzados con un jugador menos. Pero en el minuto 72', Alfred Canales abrió la cuenta para los locales, resultado que sería el definitivo en el encuentro.

Con esta importante victoria en una nueva versión del Clásico Universitario, Universidad Católica se consolidó en el segundo puesto de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, mientras que Universidad de Chile cayó hasta el quinto puesto, pero cabe recordar que aún mantienen un partido pendiente ante Everton de Viña del Mar.

Luego de la caída de Universidad de Chile en una nueva versión del Clásico Universitario, Michael Clark apuntó sus dardos hacia todos lados, acusando a Pablo Milad de querer perjudicar a los azules, a Juan Tagle de no por no apoyarlos al estar en copas internacionales y también acusó a Colo Colo de ser beneficiados al poder suspender diversos partidos en el año.

La respuesta de Blanco y Negro

Con respecto a estas acusaciones, Aníbal Mosa no se quedó callado y le respondió a Michael Clark con respecto a las reprogramaciones que ha sufrido el fútbol nacional durante la temporada. "Nada, son decisiones de ellos. No me meto en eso. Parece que Colo Colo no lo deja dormir", fueron las palabras del timonel de Blanco y Negro.

