¡Sigue la polémica! Aníbal Mosa le responde a Michael Clark por sus declaraciones

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Familia de María Elcira Contreras pide que se interrogue a nuevos testigos

Caso María Ercíra: ¿Quiénes son los nuevos testigos que podrían cambiar el rumbo de la investigación?
Destapan vínculo narco de Krishna Aguilera

¿Fue un ajuste de cuentas? Destapan vínculo narco de Krishna Aguilera con el Guatón Beltrán

¡La sorpresa del torneo! El Master 1000 de Paris tiene su primer gran golpe
Figuras del gobierno responden a dichos de jefe de campaña de Evelyn Matthei

¡Los tildó de atorrantes! Gobierno respondió a fuertes dichos del jefe de campaña de Evelyn Matthei

¡Por partida doble! Universidad Católica prepara apelaciones al Tribunal por Clásico Universitario
Enfrentan a supuesto degenerado del Metro de Santiago

Andaba con una cámara oculta: Encaran a presunto degenerado del Metro que grababa a menores
Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

¡Una nueva caída! Mal inicio de semana para Alejandro Tabilo en el circuito Challenger
hermana de Krishna Aguilera denuncia nuevo drama personal

El drama no termina: Hermana de Krishna Aguilera denuncia persecución en medio de proceso judicial
Boca Juniors quiere a Felipe Loyola.

Más chilenos: Juan Román Riquelme quiere reforzar Boca Juniors con esta figura de La Roja
Las burlas de la UC contra Lucas Assadi.

Siguen celebrando: la UC le manda palitos a la U y a Lucas Assadi después de ganarles el clásico

Este domingo se disputó una nueva versión del Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile, donde además de la importancia que genera este encuentro, en el plano local tomaba mucha más relevancia, ya que ambos equipos se estaban peleando el puesto del Chile 2 en la tabla de posiciones para clasificar a Copa Libertadores la próxima temporada.

El partido disputado en el Claro Arenas estuvo bastante peleado entre ambos equipos, donde las acciones llegaron en el segundo tiempo, primero al minuto 53' con la expulsión de Gary Medel que dejó a los cruzados con un jugador menos. Pero en el minuto 72', Alfred Canales abrió la cuenta para los locales, resultado que sería el definitivo en el encuentro.

Con esta importante victoria en una nueva versión del Clásico Universitario, Universidad Católica se consolidó en el segundo puesto de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, mientras que Universidad de Chile cayó hasta el quinto puesto, pero cabe recordar que aún mantienen un partido pendiente ante Everton de Viña del Mar.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Luego de la caída de Universidad de Chile en una nueva versión del Clásico Universitario, Michael Clark apuntó sus dardos hacia todos lados, acusando a Pablo Milad de querer perjudicar a los azules, a Juan Tagle de no por no apoyarlos al estar en copas internacionales y también acusó a Colo Colo de ser beneficiados al poder suspender diversos partidos en el año.

La respuesta de Blanco y Negro

Con respecto a estas acusaciones, Aníbal Mosa no se quedó callado y le respondió a Michael Clark con respecto a las reprogramaciones que ha sufrido el fútbol nacional durante la temporada. "Nada, son decisiones de ellos. No me meto en eso. Parece que Colo Colo no lo deja dormir", fueron las palabras del timonel de Blanco y Negro.

También te puede interesar: ¡Fuertes dardos! Michael Clark explotó contra Pablo Milad y Juan Tagle por Clásico Universitario

NOTAS DESTACADAS

Familia de María Elcira Contreras pide que se interrogue a nuevos testigos

Caso María Ercíra: ¿Quiénes son los nuevos testigos que podrían cambiar el rumbo de la investigación?
Destapan vínculo narco de Krishna Aguilera

¿Fue un ajuste de cuentas? Destapan vínculo narco de Krishna Aguilera con el Guatón Beltrán

¡La sorpresa del torneo! El Master 1000 de Paris tiene su primer gran golpe
Figuras del gobierno responden a dichos de jefe de campaña de Evelyn Matthei

¡Los tildó de atorrantes! Gobierno respondió a fuertes dichos del jefe de campaña de Evelyn Matthei

¡Por partida doble! Universidad Católica prepara apelaciones al Tribunal por Clásico Universitario
Enfrentan a supuesto degenerado del Metro de Santiago

Andaba con una cámara oculta: Encaran a presunto degenerado del Metro que grababa a menores
Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

¡Una nueva caída! Mal inicio de semana para Alejandro Tabilo en el circuito Challenger
hermana de Krishna Aguilera denuncia nuevo drama personal

El drama no termina: Hermana de Krishna Aguilera denuncia persecución en medio de proceso judicial
Boca Juniors quiere a Felipe Loyola.

Más chilenos: Juan Román Riquelme quiere reforzar Boca Juniors con esta figura de La Roja
Las burlas de la UC contra Lucas Assadi.

Siguen celebrando: la UC le manda palitos a la U y a Lucas Assadi después de ganarles el clásico
Mauricio Isla tiene las horas contras en Colo Colo.

Lunes negro: Mauricio Isla sufre robo tras el amargo empate de Colo Colo ante Limache
Rodrigo Contreras y la razón de su ausencia en la U.

¿Justificado? El problema judicial que tiene a Rodrigo Contreras cortado en la U de Chile
Fernando Ortiz y su análisis tras empate de Colo Colo.

Vaso medio lleno: Fernando Ortiz sorprende con insólito análisis tras empate de Colo Colo
Hinchas de Colo Colo pierden la paciencia.

Hinchas de Colo Colo explotan tras el empate ante Deportes Limache y dedican potente cántico
Manuel Pellegrini elige entre Chile o Betis.

¿Se aleja de La Roja? Manuel Pellegrini suma más interesados en sus servicios

¡DE INFARTO! El increíble final que se podría extender en la Primera B
clark u de chile

¡Fuertes dardos! Michael Clark explotó contra Pablo Milad y Juan Tagle por Clásico Universitario
El gesto de Lucas Assadi a los hinchas de la UC

¡Podría no jugar más este año! La fuerte sanción que arriesga Lucas Assadi tras clásico universitario
Lluvia para Halloween en Santiago

¿Los rumores son ciertos?: Centro meteorológico revela si habrá o no lluvia para Halloween en Santiago
Hermana de Krishna Aguilera acusa a suegra de Juan Beltrán

¿Cómplice del crimen?: La acusación de la hermana de Krishna Aguilera contra la suegra de Juan Beltrán