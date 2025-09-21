“Errar es humano”: Alcalde de Vichuquén se disculpa tras ser sorprendido manejando ebrio

alcalde vichuquen

Por: Paula Osorio

La detención de Patricio Rivera Bravo

El alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera Bravo (RN), quedó en el centro de la polémica tras ser sorprendido manejando un vehículo municipal en evidente estado de ebriedad.

El hecho ocurrió la noche del viernes 19 de septiembre en la Ruta J60, Región del Maule. Pese a la señal de detención de Carabineros, el edil decidió continuar la marcha, lo que desató un seguimiento que terminó en el sector de Cuesta Colorada, Hualañé, donde finalmente fue arrestado.

Alcoholemia y control policial

Durante el procedimiento, se confirmó que Rivera registró 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre, superando con creces el límite legal de 0,8 gramos para ser considerado estado de ebriedad.

El fiscal jefe (s) de Licantén, Jaime Rojas, relató que el hecho comenzó cuando "personal de Carabineros fiscaliza el móvil frente a la unidad policial del retén La Huerta, donde el conductor del móvil no hace caso a la señal de detención y sigue su camino".

Agregó además: “Posteriormente, es fiscalizado este móvil en el sector de la Cuesta Colorada de la comuna de Hualañé, advirtiendo los carabineros que Patricio Andrés Rivera Bravo conducía este vehículo en manifiesto estado de ebriedad”.

Formalización y medidas cautelares

El jefe comunal pasó la noche en la Tenencia de Hualañé y será formalizado en las próximas horas. El Ministerio Público adelantó que solicitará arraigo nacional y suspensión de licencia de conducir, considerando que no hubo personas lesionadas ni daños materiales.

La respuesta del alcalde en redes sociales

Horas después, el propio Rivera utilizó su cuenta de Instagram para entregar disculpas públicas.
"Errar es humano", señaló, añadiendo: "Me tocó y se asume como hombre, un error del que estoy seguro, aprenderé mucho, no le hice daño a nadie, pero claramente fallé, les pido disculpas a quienes desilusione".

Finalmente, cerró con un mensaje a sus seguidores: "No me arranque, asumí el error como corresponde, estaré de pie como siempre. Un abrazo a todos y muchas gracias por todos los mensajes y llamadas, los quiero mucho"

Balance nacional de tránsito en Fiestas Patrias

Accidentes y fallecidos

En paralelo, Carabineros entregó un preocupante balance de seguridad vial tras las celebraciones.
Se confirmaron 11 personas fallecidas, 305 accidentes y 226 lesionados en distintos puntos del país.

Fiscalizaciones y sanciones

La Coronel Estrella Sotelo, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, detalló que se realizaron más de 350 mil controles vehiculares y 14.700 pruebas de alcohol y drogas.

Estas fiscalizaciones derivaron en 149 detenciones, de las cuales 70 corresponden a conductores ebrios y 40 a personas bajo consumo de drogas. Además, se cursaron más de 1.500 infracciones, principalmente asociadas al exceso de velocidad. La institución policial advirtió que estas cifras podrían aumentar con los próximos balances oficiales.

