¡A lo Luis Suárez! Alcalde de Melipeuco sufrió brutal mordedura en la oreja en plena actividad

El alcalde de Melipeuco, Alejandro Cuminao, debió ser hospitalizado tras resultar herido durante una celebración de Fiestas Patrias. Todo a raíz de un episodio que, al más puro estilo del futbolista uruguayo, Luis Suárez, quien mordió brutalmente a tres jugadores contrincantes, dejó al edil con una grave mordedura en la oreja por parte de un funcionario.

De acuerdo con lo informado por Radio Bío Bío, un trabajador de la Unidad de Desarrollo Local agredió al alcalde, causándole graves heridas. A raíz de esto, la autoridad fue derivada al Hospital Regional de Temuco. El agresor, por su parte, fue arrestado por Carabineros y puesto bajo el control de los tribunales.

Israel Campusano, seremi de Seguridad Pública, se refirió al insólito incidente señalando que el jefe comunal fue internado con “herida grave” en su oreja. “En una actividad de carácter municipal, una persona que tiene vínculo laboral con el municipio se habría abalanzado sobre el alcalde, mordiendo su oreja y generando esta lesión”, detalló.

Además, la autoridad regional aclaró que el alcalde se encontraba sobrio al momento del ataque, mientras que su atacante habría estado bajo los efectos del alcohol. De acuerdo con los primeros antecedentes, Cuminao habría sufrido la pérdida de gran parte de su oreja izquierda producto de la violenta mordida.

Desde la Municipalidad de Melipeuco expresaron, por medio de un comunicado, que “el alcalde se encuentra estable, en buen estado de salud y está siendo atendido por profesionales médicos que velan por su pronta recuperación”. Además, condenaron “enérgicamente cualquier acto de violencia”.