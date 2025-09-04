“Eres la única persona que puedes ayudarnos”: El insólito correo que agresor le mandó a trabajador TEA

Revelan que agresor de funcionario TEA le mandó un insólito correo

Por: Catalina Martínez

Este jueves, el padre del exfuncionario TEA que padeció años de tormentos infligidos por sus propios colegas en el Hospital Base de Osorno (2018-2029), confesó que era la primera vez que veía las grabaciones que demostraban la crudeza de lo vivido.

El padre, como muchos anticipaban, expresó su anhelo de que las pesquisas lleguen al fondo y se repare el daño sufrido por su hijo, quien actualmente vive en el extranjero

Durante un diálogo con el matinal Contigo en la Mañana, bajo anonimato, contó que uno de los agresores escribió a la víctima un correo el martes, coincidiendo con la revelación del caso. La periodista Andrea Aristegui leyó parte del mensaje en el espacio de CHV. 

Buscaba pedirle ayuda a la víctima

“Espero te encuentres muy bien, supe que estás en otro país y espero que todo esté yendo bien. Recuerdo que me contaste que la idea de irte para allá estaba en tus planes y me alegro que lo hayas podido cumplir”, parte diciendo. 

Me tomé la patudez de escribirte y créeme que no es fácil hacerlo. Estamos pasando por una situación muy complicada. Rodrigo Reyes, Jonathan y yo estamos enfrentando una orden de destitución a raíz de una denuncia realizada por otra persona y como no nos echaron del hospital, pero si nos separaron, él no quedó conforme y por ende pidió activar tu sumario de cuando te fuiste, y lo desvió a que nosotros hicimos muchas cosas y él nada. Entregó un par de fotos y videos como medios de prueba”, continúa el correo. 

“Más allá del proceso que se está siguiendo y entendiendo que este correo te sorprenda, quiero comenzar con lo más importante: quiero pedirte disculpas sinceras, con el tiempo he podido pensar y reconocer que, aunque nunca hubo mala intención de mi parte, sí se dieron tallas que no correspondían y lamento si te hice sentir incómodo o vulnerado en algún momento”, agrega.

“Después de pasado todo el proceso, intenté contactarte por WhatsApp, pero me fue imposible. Quería expresar mis sinceras disculpas, quizás fuimos influenciados mucho, pero ofrecerte mis disculpas era una espinita que llevo hace años”, sentencia el mensaje. 

“Hoy, por vueltas de la vida, eres la única persona que puedes ayudarnos a aclarar los hechos. Si pudieras considerar enviar un correo o documento firmado donde indiques no tuviste problemas personales con nosotros tres o que si bien hubo bromas, dinámicas en la oficina, nunca se actuó con dolo, nos ayudarías enormemente”, solicita el hombre. “Mi hijo ya está grande, no puedo quedar sin trabajo, te pido que te pongas una mano en el corazón”, expresa. 

