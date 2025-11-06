¡Terremoto en el fútbol chileno! Equipo de Primera B pierde su licencia de clubes

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Psicóloga amiga de Trinidad Cruz-Coke fue citada a declarar por brutal crimen en La Reina

¡Podría ser la clave! Psicóloga amiga de Trinidad Cruz-Coke fue citada a declarar por brutal crimen en La Reina
u de chile en copa sudamericana.

¡Pensando en 2026! Universidad de Chile tiene en la mira a un viejo conocido
Manuel Pellegrini tiene opciones de venir a Chile.

¿Aún hay esperanza? El fuerte deseo de Manuel Pellegrini con La Roja
El furioso descargo de Neme tras revuelo por polémico rap de Evelyn Matthei

“¡Ay, los hue… graves!”:  El furioso descargo de Neme tras revuelo por polémico rap de Evelyn Matthei
Abogado de Jorge Ugalde lanzó insólita teoría sobre pruebas en triple homicidio

¿Fue culpa del perro? Abogado de Jorge Ugalde lanzó insólita teoría sobre pruebas en triple homicidio

¡La promesa del tenis nacional! Antonia Vergara alcanza un gran hito en su carrera con solo 18 años
Camila Flores despierta repudio tras fuerte encontrón con Rodrigo Rettig en Sin Filtros

¡Tocó una fibra sensible! Camila Flores despierta repudio tras fuerte encontrón con Rodrigo Rettig en Sin Filtros
Promesa del fútbol chileno se confiesa.

¿Colo Colo, la U o la UC? Gran promesa del fútbol chileno elige al equipo grande donde sueña jugar
Iván Zamorano se compara con Erling Haaland.

Iván Zamorano se compara con estrellas mundiales y es claro: "más que Haaland..."
Maximiliano Falcón no volverá a Colo Colo.

¿Se dará algún día? Agente de Maximiliano Falcón tantea posible regreso a Colo Colo

Este fin de semana llegó a su fin la fase regular de la Primera B, donde en una infartante definición, Universidad de Concepción venció por 3-0 a Deportes Copiapó, coronándose campeón de la categoría y obteniendo el tan anhelado cupo a la división de honor de nuestro fútbol, marcando así su regreso luego de 5 años.

Otro de los aspectos que se definieron este fin de semana fue el equipo que lamentablemente continúa cayendo en el fútbol chileno, este fue el caso de Santiago Morning, quienes a pesar de vencer por 3-0 a San Luis de Quillota, ya estaban sentenciados a la segunda división profesional de nuestro fútbol, debido a los descuentos de puntos a través del tribunal de disciplina de la ANFP.

Finalmente, el último de los arcos que se definieron en esta última fecha de la Primera B, fue la Liguilla del Ascenso, donde los equipos clasificados disputarán el segundo cupo para volver a la división de honor de nuestro fútbol. Actualmente los equipos clasificados son Cobreloa, Deportes Copiapó, San Marcos de Arica, Deportes Antofagasta, Deportes Concepción, Rangers y Santiago Wanderers.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

En las últimas horas se dio un nuevo terremoto en el fútbol nacional, esto luego que el Órgano de Primera Instancia (OPI) de la ANFP, le quitara su licencia de clubes a un equipo de la Primera B, lo que le impediría competir la próxima temporada de ninguna competencia nacional, dejando a toda una ciudad en el limbo.

Fuerte polémica en el norte del país

El club afectado es San Marcos de Arica, quienes se encuentran actualmente clasificados a la Liguilla del Ascenso para obtener el segundo cupo a la división de honor de nuestro fútbol. La razón de esta decisión por parte de la ANFP es porque el cuadro ariqueño no ha presentado los estados financieros del equipo, pero tiene 5 días para apelar esta situación, para así evitar la pérdida de su licencia de cara a la siguiente temporada.

También te puede interesar: ¡Sigue la polémica! La liguilla de Primera B se atrasaría por apelación a la ANFP

NOTAS DESTACADAS

Psicóloga amiga de Trinidad Cruz-Coke fue citada a declarar por brutal crimen en La Reina

¡Podría ser la clave! Psicóloga amiga de Trinidad Cruz-Coke fue citada a declarar por brutal crimen en La Reina
u de chile en copa sudamericana.

¡Pensando en 2026! Universidad de Chile tiene en la mira a un viejo conocido
Manuel Pellegrini tiene opciones de venir a Chile.

¿Aún hay esperanza? El fuerte deseo de Manuel Pellegrini con La Roja
El furioso descargo de Neme tras revuelo por polémico rap de Evelyn Matthei

“¡Ay, los hue… graves!”:  El furioso descargo de Neme tras revuelo por polémico rap de Evelyn Matthei
Abogado de Jorge Ugalde lanzó insólita teoría sobre pruebas en triple homicidio

¿Fue culpa del perro? Abogado de Jorge Ugalde lanzó insólita teoría sobre pruebas en triple homicidio

¡La promesa del tenis nacional! Antonia Vergara alcanza un gran hito en su carrera con solo 18 años
Camila Flores despierta repudio tras fuerte encontrón con Rodrigo Rettig en Sin Filtros

¡Tocó una fibra sensible! Camila Flores despierta repudio tras fuerte encontrón con Rodrigo Rettig en Sin Filtros
Promesa del fútbol chileno se confiesa.

¿Colo Colo, la U o la UC? Gran promesa del fútbol chileno elige al equipo grande donde sueña jugar
Iván Zamorano se compara con Erling Haaland.

Iván Zamorano se compara con estrellas mundiales y es claro: "más que Haaland..."
Maximiliano Falcón no volverá a Colo Colo.

¿Se dará algún día? Agente de Maximiliano Falcón tantea posible regreso a Colo Colo
Matías Zaldivia deja dura acusación en la U.

Aún duele: Matías Zaldivia recuerda eliminación en Sudamericana y deja polémica acusación
Charles Aránguiz exige para seguir en la U.

Atención azules: las exigencias de Charles Aránguiz para renovar con la U

“Es el mayor reconocimiento”: La emotiva propuesta de alcalde Sichel en homenaje a Héctor Noguera
Core del Biobio fue acusado de agresión sexual

Importante autoridad regional acusada de agresión sexual en fiesta de Halloween ¡Suspendieron su militancia!
cristián zavala colo colo

¡Sonríe la billetera! Los millones que recibiría Colo Colo por Cristián Zavala
Registran psicofonía en plena cobertura de triple homicidio

¡ESCALOFRIANTE! Registran supuesta psicofonía en plena cobertura en vivo de triple homicidio de La Reina
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¿Es una buena opción? Colo Colo tiene en la mira a prometedor portero nacional
Formación de Colo Colo vs. Limache.

¡Uno menos para los albos! El jugador que no seguiría en Colo Colo la próxima temporada

Denuncian grave censura informativa tras inauguración de la mayor mina de oro en Chile: “No encaja en el discurso del miedo”
Jugadores Universidad de Chile

¡Buscan volver al triunfo! La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Everton