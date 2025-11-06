¡Terremoto en el fútbol chileno! Equipo de Primera B pierde su licencia de clubes

Este fin de semana llegó a su fin la fase regular de la Primera B, donde en una infartante definición, Universidad de Concepción venció por 3-0 a Deportes Copiapó, coronándose campeón de la categoría y obteniendo el tan anhelado cupo a la división de honor de nuestro fútbol, marcando así su regreso luego de 5 años.

Otro de los aspectos que se definieron este fin de semana fue el equipo que lamentablemente continúa cayendo en el fútbol chileno, este fue el caso de Santiago Morning, quienes a pesar de vencer por 3-0 a San Luis de Quillota, ya estaban sentenciados a la segunda división profesional de nuestro fútbol, debido a los descuentos de puntos a través del tribunal de disciplina de la ANFP.

Finalmente, el último de los arcos que se definieron en esta última fecha de la Primera B, fue la Liguilla del Ascenso, donde los equipos clasificados disputarán el segundo cupo para volver a la división de honor de nuestro fútbol. Actualmente los equipos clasificados son Cobreloa, Deportes Copiapó, San Marcos de Arica, Deportes Antofagasta, Deportes Concepción, Rangers y Santiago Wanderers.

En las últimas horas se dio un nuevo terremoto en el fútbol nacional, esto luego que el Órgano de Primera Instancia (OPI) de la ANFP, le quitara su licencia de clubes a un equipo de la Primera B, lo que le impediría competir la próxima temporada de ninguna competencia nacional, dejando a toda una ciudad en el limbo.

Fuerte polémica en el norte del país

El club afectado es San Marcos de Arica, quienes se encuentran actualmente clasificados a la Liguilla del Ascenso para obtener el segundo cupo a la división de honor de nuestro fútbol. La razón de esta decisión por parte de la ANFP es porque el cuadro ariqueño no ha presentado los estados financieros del equipo, pero tiene 5 días para apelar esta situación, para así evitar la pérdida de su licencia de cara a la siguiente temporada.

