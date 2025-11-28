No es Colo Colo: el equipo que busca reunir a Maximiliano Falcón con Gustavo Quinteros

Maximiliano Falcón y Gustavo Quinteros dejaron un gran recuerdo en Colo Colo después de salvar al equipo del descenso y consagrar su paso como flamantes campeones de Chile en 2022. Después de separar sus caminos, ahora este equipo trabaja arduamente para reunirlos nuevamente.

Se trata de Independiente, club en el que actualmente Quinteros es entrenador. El equipo de Avellaneda está cerca de perder a Kevin Lomónaco, defensor central que, por su buen nivel, está cerca de abandonar el club para continuar su carrera fuera de Argentina.

Independiente busca reunir a Maximiliano Falcón con Quinteros

Ante la posible baja del defensa Quinteros exigió a la dirigencia reforzar la posición. Es en este escenario que el nombre de Maximiliano Falcón aparece en el radar, pues es el objetivo número uno para cubrir la posición y reemplazar a Lomónaco.

Independiente busca reunir a Quinteros con Falcón.

Lo cierto es que las conversaciones formales aún no inician y el gran punto de partida para cualquier negociación es la salida de Lomónaco, aunque esto es prácticamente un hecho debido al potente interés que ha sumado últimamente desde México.

Los números de Falcón en el Inter Miami

El defensa charrúa tiene contrato hasta finales de 2028 y está pronto a terminar su primera temporada. Entre todas las competencias, durante este 2025 el "Peluca" ha disputado 38 partidos, registrando un gol, ocho tarjetas amarillas y una cartulina roja.

