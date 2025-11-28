No es Colo Colo: el equipo que busca reunir a Maximiliano Falcón con Gustavo Quinteros

Maximiliano Falcón es buscado por Independiente.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

U de Chile evalúa venta de Luciano Pons.

No lo regalarán: U de Chile rechaza dos ofertas y exige millonaria suma por este delantero
Formación Colo Colo.

Con Pavez citado y un esperado retorno: la formación de Colo Colo para su “final” con Cobresal
Lucas Assadi tiene nuevo contrato.

Para retenerlo: el millonario nuevo contrato que tendría Lucas Assadi en la U de Chile
Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

¡INSÓLITO! Los catigos por el espaldazo en el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

¡Se aleja de Chile! Figura de Coquimbo Unido es seguida desde el extranjero
Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo a Kast

“Soy todo lo que a Kast no le gusta”: Actriz Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo al candidato
Javier Correa podría dejar Colo Colo

¡Tiene los días contados! Figura de Colo Colo saldría del equipo para ir al extranjero
Detienen a extranjero denunciado por acosar a influencer de 16 años

¡Familia reveló estado de la joven! Detienen a extranjero denunciado por acosar a influencer de 16 años
Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

¡Sorpresa total! Fernando Ortíz confirma el regreso de un cortado en Colo Colo

Maximiliano Falcón y Gustavo Quinteros dejaron un gran recuerdo en Colo Colo después de salvar al equipo del descenso y consagrar su paso como flamantes campeones de Chile en 2022. Después de separar sus caminos, ahora este equipo trabaja arduamente para reunirlos nuevamente.

Se trata de Independiente, club en el que actualmente Quinteros es entrenador. El equipo de Avellaneda está cerca de perder a Kevin Lomónaco, defensor central que, por su buen nivel, está cerca de abandonar el club para continuar su carrera fuera de Argentina.

Independiente busca reunir a Maximiliano Falcón con Quinteros

Ante la posible baja del defensa Quinteros exigió a la dirigencia reforzar la posición. Es en este escenario que el nombre de Maximiliano Falcón aparece en el radar, pues es el objetivo número uno para cubrir la posición y reemplazar a Lomónaco.

Quizás te pueda interesar: Con Pavez citado y un esperado retorno: la formación de Colo Colo para su “final” con Cobresal

Independiente se interesa en Maximiliano Falcón.
Independiente busca reunir a Quinteros con Falcón.

Lo cierto es que las conversaciones formales aún no inician y el gran punto de partida para cualquier negociación es la salida de Lomónaco, aunque esto es prácticamente un hecho debido al potente interés que ha sumado últimamente desde México.

Los números de Falcón en el Inter Miami

El defensa charrúa tiene contrato hasta finales de 2028 y está pronto a terminar su primera temporada. Entre todas las competencias, durante este 2025 el "Peluca" ha disputado 38 partidos, registrando un gol, ocho tarjetas amarillas y una cartulina roja.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

NOTAS DESTACADAS

U de Chile evalúa venta de Luciano Pons.

No lo regalarán: U de Chile rechaza dos ofertas y exige millonaria suma por este delantero
Formación Colo Colo.

Con Pavez citado y un esperado retorno: la formación de Colo Colo para su “final” con Cobresal
Lucas Assadi tiene nuevo contrato.

Para retenerlo: el millonario nuevo contrato que tendría Lucas Assadi en la U de Chile
Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

¡INSÓLITO! Los catigos por el espaldazo en el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

¡Se aleja de Chile! Figura de Coquimbo Unido es seguida desde el extranjero
Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo a Kast

“Soy todo lo que a Kast no le gusta”: Actriz Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo al candidato
Javier Correa podría dejar Colo Colo

¡Tiene los días contados! Figura de Colo Colo saldría del equipo para ir al extranjero
Detienen a extranjero denunciado por acosar a influencer de 16 años

¡Familia reveló estado de la joven! Detienen a extranjero denunciado por acosar a influencer de 16 años
Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

¡Sorpresa total! Fernando Ortíz confirma el regreso de un cortado en Colo Colo

¿Sigue en Macúl? Aníbal Mosa confirma el futuro de Arturo Vidal en Colo Colo
¡La pista está en las canciones! Kidd Voodoo rompió el silencio sobre su postura política

¡La pista está en las canciones! Kidd Voodoo rompió el silencio sobre su postura política
Graban repugnante comportamiento de sujeto en situación de calle en el Biobío

¡Aseguran que es agresivo y exhibicionista! Graban repugnante comportamiento de sujeto en situación de calle en el Biobío

¡Tenemos Campeón! Portugal se consagra como el monarca del Mundial sub-17
Jeannette Jara lanza duro descargo a Kast en pleno Primer Foro Social

¡Tras irónica frase del republicano! Jeannette Jara lanza duro descargo a Kast en pleno Primer Foro Social
Las finales ida y vuelta de Copa Libertadores no volverán.

Conmebol da la razón por la que eliminaron las finales ida y vuelta en Copa Libertadores
Jugadores de Colo Colo hacen de todo por renovar.

Se la juegan: los dos jugadores de Colo Colo que buscan rebajar su sueldo para seguir en 2026
U de Chile quiere competencia para Castellón.

Competencia para Castellón: avisan que U de Chile tiene 90% listo a su nuevo arquero
Chile Femenino vs Perú: dónde y a qué hora ver.

Chile Femenino vs Perú: dónde, cuándo y a qué hora ver a La Roja en las Eliminatorias
Compleja nacionalización de Ben Brereton.

"Miraban a Chile por sobre el hombro": detallan la compleja llegada de Ben Brereton a La Roja