En Colo Colo piden el despido de Ortiz y reclaman arribo de este exDT de la U: “Es una buena opción…”

Quieren reemplazar a Ortiz con Gustavo Álvarez en Colo Colo

Por: Fabián Marambio

Fernando Ortiz cada vez pierde más bonos como entrenador de Colo Colo y los malos resultados lo tienen en la cuerda floja. Es por eso que ahora un viejo conocido albo salió al paso para exigir su salida y reclamar la llegada de Gustavo Álvarez, exDT de Universidad de Chile que dejó recuerdos de dulce y agraz en el banco azul.

“Es una buena alternativa. Ya conoce el medio, ya dirigió a otra institución grande en Chile, así que estaría bien. Creo que podría ser una buena alternativa”, comenzó señalando Gualberto Jara en un profundo diálogo con RedGol.

Piden a Gustavo Álvarez para Colo Colo

Pero Gualberto no se quedó ahí, porque añadió que “antes costaba pasar de un clásico rival a otro, era muy difícil, ocurría en contadas ocasiones. Hoy en día ya es algo normal, todo es más profesional y perfectamente se puede dar”.

Piden a Gustavo Álvarez para Colo Colo.
Piden a Gustavo Álvarez para el Cacique.

Para finalizar con su petición, el exentrenador albo resaltó las mejores cualidades de Álvarez. “Es un tremendo entrenador, ya mostró sus condiciones. Tiene una idea de juego que se nota en sus equipos, lo que pretende incluso se plasma a nivel internacional y llevó a la U a instancias decisivas”, cerró.

Lo cierto es que, de momento, habrá que esperar para ver si en Blanco y Negro toman en cuenta esta solicitud de Gualberto Jara. El proceso de Fernando Ortiz parece no levantar y Gustavo Álvarez está sin equipo, panorama que parece ideal para que las partes se reúnan.

