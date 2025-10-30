¿Lo sufrieron? En Argentina no quieren ver dirigir más a Piero Maza tras eliminación de Racing

Racing no pudo revertir la serie ante Flamengo y solo pudo igualar sin goles en casa, sellando su eliminación de Copa Libertadores. En Argentina nadie quedó contento y cargaron toda su furia contra Piero Maza, árbitro chileno que fue el encargado de dirigir el encuentro.

Puntualmente, el Diario Olé lo criticó por la poca cantidad de minutos agregados para compensar las interrupciones del juego. "Piero Maza y el poco tiempo de adición", acusaron afirmando que al menos correspondían 10.

Piero Maza es víctima de críticas en Argentina

Es más, los hinchas más efervescentes de Racing sentenciaron el futuro del árbitro chileno. "Más allá de la desilusión, Piero Maza no puede volver a dirigir", dijo un fanático de la Academia tras la eliminación de su club.

En Racing se desquitaron con el arbitraje

Quien también fue drástico con sus palabras fue el director de Racingmaniáticos, el medio partidario más grandes del club argentino. En sus redes sociales, lanzó que "Racing no estuvo a la altura de un partido de este calibre, pero el arbitraje de Piero Maza fue muy pobre. El chileno permitió que Flamengo haga tiempo durante todo el segundo tiempo y solo adicionó seis minutos".

Así las cosas, en Argentina hicieron añicos al juez nacional por su rendimiento, algo que parece irónico ya que, justo el día del partido, la Federación Internacional de Estadísticas lo elevó como uno de los 24 mejores árbitros del mundo.

