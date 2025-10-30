Ejemplo de superación: Cristóbal Campos vuelve al profesionalismo y tiene nuevo club

cristóbal campos retorna al profesionalismo.

Por: Fabián Marambio

Cristóbal Campos causó mucha expectación hace ya varios meses después de grave accidente automovilístico que pudo haberlo costado la vida. Afortunadamente no fue mortal, pero sí le costó la amputación de uno de sus pies que le costó el retiro del profesionalismo.

Desde aquel duro momento el canterano de la U mostró una increíble resiliencia y logró anteponerse a lo complejo que fue la situación. Es más, después de mucho trabajo y esfuerzo, el exarquero volvió a caminar y ahora retornó al profesionalismo.

Cristóbal Campos seguirá ligado al fútbol profesional

Y es que el arquero es fue oficializado como nuevo gerente deportivo de Municipal Talagante, donde llevará trabajados administrativos y de importante relación con los jugadores. "Con gran orgullo, alegría y responsabilidad, queremos presentar a quien será parte fundamental de nuestro camino 2026", señaló su comunicado de presentación.

En el futuro puede ser arquero

Lo más sorprendente de la situación es que, mientras realiza funciones de gerente deportivo, Campos se estará preparando para ser el arquero del equipo, lo que fue confirmado en el mismo comunicado de presentación.

"Nuestro querido Cristóbal Campos continúa su incansable lucha por volver a defender nuestro arco bajo los tres tubos; sin embargo, mientras aquello sucede, asumirá un rol clave dentro de nuestra institución. Nos llena de orgullo anunciar que será nuestro nuevo Gerente Deportivo, sumándose al trabajo de esta directiva 2026, con un solo y claro objetivo: alcanzar el tan anhelado ascenso", informaron.

