Ale Valle se lanza contra JC Rodríguez tras dichos de Checho Hirane: "Me parece inaceptable"

En el programa de YouTube de La Voz de los que Sobran, la periodista Alejandra Valle se lanzó con todo en contra de JC Rodríguez tras los dichos de Checho Hirane en el programa Podemos Hablar de CHV. En concreto, el excomediante habló sobre la guerra que se mantiene entre Israel y Palestina entregándole su apoyo a los palestinos.

Cabe mencionar, que tras los ataques terrositas de Hamás a Israel, este país inició una ofensiva en contra de su país vecino que ha generado la muerte de miles de personas. Según el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza 35.034 personas han muerto desde el inicio de la guerra con Israel por lo que existen movimientos por el fin de la guarra que acusan a Israel de genocidio.

¿Qué dijo Ale Valle?

En el programa PH, Hirane señaló. “Cuando vino el atentado de Hamás fui el primero en condenarlo. Me parece un atentado terrorista inaceptable, pero la represalia de los judíos se transformó en un verdadero genocidio”. Agregando que “las acciones de los judíos es una masacre” debido a esto es que el programa salió a aclarar en redes que no compartían las palabras del entrevistado.

Desde CHV mencionaron que “dichas declaraciones no forman parte de la opinión de Chilevisión, ya que las acciones de la guerra son por parte del gobierno israelí y no por el pueblo judío”. A partir de esto Valle se molestó con lo ocurrido y entregó su opinión sobre las palabras de Hirane, las cuales no consideró tan graves.

“¿Era necesario hacer esta aclaración en una conversación que era coloquial? Además, es un programa grabado. Hay editor, y el que está ahí conduciendo se supone que es el mejor periodista de Chile, tiene como cinco programas de radio y TV, y resulta que no es capaz de contrarrestar, quizás, el único error que hay en las palabras de Checho Hirane, que dice ‘los judíos’ en vez de decir el gobierno israelí, pero tampoco es tan grave” lanzó.

