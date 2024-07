Emeterio Ureta apunta sin filtro en contra de "compañeros de derecha": "¡tanta sinvergüenzura!"

Durante la jornada en el Contigo en la Mañana Emeterio Ureta denunció una toma vip realizada por su vecino en El Arrayán y aseguró que existían "arregluines" entre el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI) y el sujeto que amplió su casa a un sector que no correspondía. En concreto, Ureta aseguró que el sujeto le tapa el paso y la vista a la Cordillera.

Además el personaje publico aseguró que las leyes eran para los pobres, ya que desalojaban tomas en otras comunas pero en este caso no sacaban al vecino que amplió irregularmente el domicilio. “Todos los alcaldes momios de este país tienen la potestad de arreglarse los bigotes entre ellos" lanzó pidiendo que se pusiera la misma vara para los "pobres” que para las tomas “VIP”.

Emeterio Ureta se lanza contra miembros de la derecha

“Todos los alcaldes momios de este país tienen la potestad de arreglarse los bigotes entre ellos. Los momios somos VIP, expropiamos, presentamos documentos falsos y nos arreglamos (...) Lo pobres que se vayan a la cresta. El Chile en que estamos nosotros, los ricos, los cuicos, los pitucos... nos arreglamos, nos da lo mismo la ley. Pero el pobre, como no tiene abogado, lo echan con sus latitas, sus tablas y todo a la calle” señaló.

Por otro lado, Ureta aseguró que sigue siendo de la derecha "absolutamente" pero que esta cansado. “Estoy aburrido que del señor Piñera para abajo hayan hecho tanta sinvergüenzura, porque pelan al Merluzo todos los días, pero ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el ojo propio (...) Qué más podemos pedirle a este país, está totalmente putrefacto este país. Y lo peor de todo, mis amigos de la derecha” expresó.

“No me podrán decir que soy un resentido social, soy un hombre que lo tengo todo (...) pero me duele mucho que mis propios compañeros de derecha estén haciendo tanta mierda. Pelaron tanto al Merluzo y el joven Merluzo hasta el momento lo ha hecho estupendo, nunca he tenido más trabajo que con el Merluzo. Déjenlo gobernar” cerró.

