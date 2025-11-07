No se aguantan: Arturo Vidal se defiende de las críticas y carga contra dirigente de Colo Colo

Arturo Vidal contra dirigente de Blanco y Negro.

Por: Fabián Marambio

El año 2025 de Colo Colo ha sido una verdadera pesadilla en todos los sentidos. Deportivamente el equipo no dio la talla y en Blanco y Negro todos están peleados con todos. Es más, ahora fue Arturo Vidal quien salió a fulminar a un dirigente del club para defenderse de sus acidas críticas que le dedicó.

El dirigente en cuestión es Ángel Maulén, quien forma parte del Bloque Vial /Ruiz Tagle y que criticó duramente al plantel hace solo algunos días. "Preocupa mucho el comportamiento, digamos, de cómo están nuestros jugadores comportándose en la cancha", dijo el directivo en aquel momento.

Arturo Vidal hace añicos a dirigente de Colo Colo

Todas estas críticas no cayeron bien en Arturo Vidal, quien le respondió a Maulén. "Es que cuando un director, el presidente, o alguien del directorio que está tan cercano a nosotros, son, no sé, 100 metros, que vaya y lo diga al camarín. Yo no respondo más a gente que hable por la prensa", afirmó el "King".

Vidal contra el Bloque Vial/Ruiz Tagle

Es más, las palabras del volante no quedaron ahí ya que sumó más cuestionamientos. “¿Por qué no va al estadio? No sé quién fue, no lo he visto nunca, no sé quién es. Si me muestras una foto me daría cuenta. Pero me gusta que nos digan las cosas a la cara, porque ya mucho comentario ha dañado mucho".

Así las cosas, en la interna de Colo Colo están igual o peor que dentro de la cancha. Lo cierto es que el 2025 estuvo lejos de ser una fiesta como se esperaba y atrás quedaron aquellos meses gloriosos que se vivieron en 2024, cuando el club se quedó con el título del fútbol chileno y alcanzó los cuartos de final de Copa Libertadores.

