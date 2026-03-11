Charles Aránguiz preocupa a todos en U de Chile por su desgarro: estará un largo tiempo lejos de las canchas

Charles Aránguiz lesionado de gravedad en la U.

Por: Fabián Marambio

Los problemas en Universidad de Chile parecen estar lejos de acabar. A la reciente destitución de Francisco Meneghini se sumó una grave lesión de Charles Aránguiz, pilar del mediocampo azul que solo alcanzó a jugar 26 minutos ante Universidad de Concepción producto de un grave desgarro.

El volante estuvo entre algodones en la previa del partido y, después de ser exigido, finalmente su cuerpo sucumbió ante los esfuerzos. Es por esto que el “Príncipe” se mantendrá un largo tiempo sin jugar en un contexto donde sus compañeros y el hincha más lo necesitan para levantar el complejo momento.

Charles Aránguiz será baja en U de Chile

Todos los detalles fueron entregados por Emisora Bullanguera, medio partidario que reveló el estado del jugador. “El volante sufrió un desgarro del bíceps femoral derecho, que lo dejará al margen por dos a tres semanas fuera de las canchas”, indicaron desde el citado sitio. De todas formas este tiempo podría variar para bien o para mal, dependiendo de la evolución del jugador.

No cabe dudas de que esta situación será un gran dolor de cabeza para U de Chile, pues la importancia de Charles Aránguiz en cancha es innegable. Además, los azules tampoco podrán contar con un expulsado Marcelo Díaz ni con los lesionados Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.

¿Cuándo juega la U?

En medio de todas estas malas noticias, el conjunto universitario se encuentra preparando su complejo próximo partido ante Coquimbo Unido. Por si la situación no estuviera complicada, los azules tendrán que visitar al flamante campeón del fútbol chileno este sábado 14 de marzo a las 18:30 horas, todo esto en un Estadio Francisco Sánchez Rumoroso colmado de hinchas piratas.

