Sin tiempo que perder: U de Chile encuentra rápidamente al reemplazante de Francisco Meneghini

Los problemas entre Meneghini y jugadores de U de Chile.

Por: Fabián Marambio

En lo que parecía la crónica de una muerte anunciada, finalmente Francisco Meneghini dejó el banco de U de Chile. La dirigencia se cansó de los malos resultados y decidieron no continuar con un proceso que estuvo lejos de lo logrado por Gustavo Álvarez durante la temporada pasada. Es más, de manera obligada tuvieron que tomar cartas en el asunto y encontrar rápidamente a su reemplazo.

Ante la destitución de “Paqui” los dirigentes del club ya eligieron a su reemplazante, al menos para el corto plazo. Y es que el encargado de asumir en este complejo momento será John Valladares, entrenador de la categoría Sub 20 del club que se mantendrá como DT interino de los azules.

U de Chile tiene al reemplazo de Meneghini

Eso sí, Valladares no estará solo debido a que lo acompañará Manuel Iturra como ayudante. El “Colocho” aportará toda la experiencia que obtuvo de la mano de Gustavo Álvarez y de Meneghini, entrenadores que también contaron con sus servicios dentro del cuerpo técnico.

U de Chile tiene al reemplazo de Meneghini.
John Valladares (derecha) será el DT interino de la U.

Los números de Valladares en la U

Si el panorama con Meneghini era desolador para los hinchas de Universidad de Chile, con Valladares, al menos en la previa, apunta a ser algo similar. Y es que el estratega asume en el plantel de honor después de no conseguir victorias con la categoría Sub 20, registrando solo dos empates y una derrota en este 2026.

Así las cosas, los azules se preparan para un nuevo proceso que promete ser breve ya que la dirigencia está buscando al reemplazante definitivo de “Paqui”. El primer gran desafío de Valladares será este próximo sábado 14 de marzo cuando visiten a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

