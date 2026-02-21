Terrible panorama: El largo tiempo que Carlos Palacios será baja en Boca Juniors tras su operación

El tiempo que Carlos Palacios será baja en Boca Juniors tras su operación

Por: Kevin Vejar

Cuando todo parecía indicar que Carlos Palacios encontraría en esta temporada 2026 su anhelada consolidación como jugador de Boca Juniors, problemas físicos han empañado el panorama del chileno, que incluso deberá ser sometido a una operación que lo dejará fuera de las canchas por un largo tiempo.

Como bien es sabido, la campaña pasada del ex Colo Colo en La Bombonera tuvo altos y bajos, pero pese a las polémicas incluso extrafutbolísticas, supo ganarse un puesto como titular, por lo que las expectativas para este año eran muchísimas, pero las dolencias lo han tenido prácticamente al margen del plantel.

Ya con su ausencia hecha costumbre, en las últimas horas se confirmó la tajante decisión de los altos mandos 'xeneizes', o más bien del cuerpo médico del club, pues según indicó TyC Sports, Palacios será intervenido quirúrgicamente para combatir de una vez por todas la sinovitis que sufre en la rodilla derecha.

¿Cuánto tiempo estará Carlos Palacios fuera de las canchas?

En dicho contexto, hay buenas y pésimas noticias, pues lo positivo es que la operación promete acabar con las dolencias del volante ofensivo y así darle la oportunidad de encontrar su mejor versión en el fútbol trasandino, pero lo malo es el extenso período de recuperación que conlleva la cirugía en cuestión.

Una vez operado, y de no haber más contratiempos, los plazos estipulados en un principio indican que Carlos Palacios no podrá retornar a la actividad al menos por los siguientes 45 días, es decir, el formado en Unión Española volvería al equipo recién a mediados de abril, comprometiendo seriamente su terreno en Boca Juniors.

