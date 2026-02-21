¡Terremoto dirigencial!: Club del fútbol chileno se queda sin presidente para esta temporada 2026

Club del fútbol chileno se queda sin presidente para esta temporada 2026

Por: Kevin Vejar

Un nuevo terremoto dirigencial sacude el fútbol chileno, y es que uno de los clubes más tradicionales de la zona sur se quedó sin su presidente de cara a esta temporada, abrupta salida que obligará a los altos mandos de la institución a definir en tiempo récord quién es el indicado para tomar las riendas en este 2026.

Efectivamente, cuando Provincial Osorno afinaba los últimos detalles para dar inicio a su participación en la Segunda División, fue el propio Jorge Vidal quien, a través de sus redes sociales personales, compartió un extenso comunicado en el que anuncia que no continuará ejerciendo como mandamás de 'Los Toros'.

"Informo que he presentado mi renuncia irrevocable al cargo de Presidente de Club Deportes Provincial Osorno S.A.D.P., así como a mi participación en el Directorio y en la administración de la institución, por motivos estrictamente personales que hoy requieren mi atención prioritaria", indica el escrito en su cuenta de Instagram.

Jorge Vidal renunció a la presidencia de Provincial Osorno.

La incertidumbre se apodera de Osorno

"En los próximos días, conforme a los estatutos sociales, el Directorio deberá proceder a la elección de un nuevo Presidente que continúe la conducción institucional", profundiza el ahora excabecilla del club en su post, el cual parece consciente de que su abrupto adiós significará un importante dolor de cabeza para el equipo.

De hecho, mientras el plantel continúa preparando su esperado estreno en la Liga 2D, trascendió que la única prioridad en las oficinas del Parque Schott es definir lo antes posible al nuevo mandamás, pues el objetivo es que el clima dirigencial no afecte deportivamente a un club que tiene serias chances de ser protagonista esta temporada.

