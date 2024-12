¡No le gustó la pregunta! El tenso cruce entre JC Rodríguez y Carolina Tohá en el matinal

Durante la jornada en el matinal Contigo en la Mañana estuvo invitada la ministra de Interior y Seguridad Pública Carolina Tohá para conversar sobre el nuevo ministerio de Seguridad Pública, sin embargo rápidamente JC Rodríguez aprovechó de preguntarle por el caso Monsalve, exsubsecretario que fue acusado de violación.

En concreto el comunicador apuntó a que si existía un mea culpa por parte del Gobierno sobre la contratación de Monsalve y la forma en que abordaron la grave denuncia en su contra. Cabe señalar que la ex autoridad quedó en prisión preventiva por ser considerado un peligro para la seguridad del país, tras haber puesto a suposición suya a las Policías.

El incomodo momento entre Tohá y Rodríguez

“¿Hay un mea culpa? Monsalve era médico y estaba a cargo de la seguridad pública del país. Uno dice, ‘bueno, a quién van a poner a cargo del ministerio de Seguridad Pública’”, partió diciendo el periodista para rápidamente ser interrumpida por la autoridad de Estado quien declaró que era Monslave quien debía realizar ese ejercicio.

“Bueno, el mea culpa lo tendrá que hacer él. Su problema no fue cómo hizo su pega de subsecretario, su problema fue su conducta...” alcanzó a decir Tohá cuando fue nuevamente interrumpida por Rodríguez. "¿Usted cree que la pega de él era buena?" preguntó en esta oportunidad el profesional.

"No me haga hablar de eso ahora, porque esa polémica no la voy a armar aquí. Su falla es por la conducta personal, de eso hay un gran mea culpa, pero le corresponde hacerlo a él" señaló la política a lo que Rodríguez insistió. "¿Y de la pega? ¿Cómo lo evalúa?" dijo. "De eso no quiero hablar ahora, porque está acusado de un delito muy grave, es muy difícil separar esto" expresó ella dando por cerrado el tema.

