Superclásico de billeteras: El histórico sueldo de Fernando Gago en la U no iguala a lo que recibe Fernando Ortiz en Colo Colo

Sueldo de Fernando Gago vs. Fernando Ortiz.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Colo Colo da novedades sobre el nuevo estadio.

"Pronto habrá novedades...": Colo Colo entrega noticia que todos los fanáticos estaban esperando
Sorteo Copa Libertadores 2026.

Universidad Católica y Coquimbo Unido atentos: Horario y dónde ver el sorteo de Copa Libertadores 2026
U de Chile ficha al nuevo Lucas Cepeda.

¿No fue el PF de Meneghini? En U de Chile se lanzan contra el verdadero culpable de sus lesionados
Colo Colo recibe portazo en Copa de la Liga.

Y eso que aún no empieza: hinchas de Colo Colo reciben el primer gran portazo en la Copa de la Liga 2026
FOTOS | Denuncian brutal amenaza contra adolescente con síndrome de Down en Talcahuano: Dejaron impactante carta

FOTOS | Denuncian brutal amenaza contra adolescente con síndrome de Down en Talcahuano: Dejaron impactante carta
Consejo de Presidentes de la ANFP vive verdadero caos.

Con gritos y amenaza de golpe de Estado: ley SADP desata un verdadero caos en Consejo de Presidentes de la ANFP
Colo Colo recibe denuncia de la ANFP.

No hay paz en el Monumental: Colo Colo se ve complicado por denuncia que viene directamente desde la ANFP
El último acto de amor: Joven padre muere tras rescatar a su hija recién nacida del fuego en Punta Arenas

El último acto de amor: Joven padre muere tras rescatar a su hija recién nacida del fuego en Punta Arenas
El millonario sueldo de Fernando Gago en U de Chile.

¿Ganará más que Meneghini? Sacan a la luz el millonario sueldo que tendrá Fernando Gago en U de Chile
Javier Correa se llena de críticas por berrinche en Colo Colo.

“Se cree Caszely” y “Tiene que ubicarse”: histórico de Colo Colo dedica ácidas críticas contra Javier Correa

Fernando Gago asumirá en U de Chile como reemplazante de Francisco Meneghini y lo hará con un sueldo histórico para lo que acostumbra a pagar Azul Azul, sobre todo a sus entrenadores. La situación ha generado debate, comparándolo directamente a lo que recibe mensualmente Fernando Ortiz en Colo Colo.

La experiencia de Fernando Gago no le saldrá para nada barato a la U. Sus pasos por Chivas, Racing, Boca Juniors y Necaxa han elevado su estatus y, según El Mercurio, los azules le pagarán un sueldo cercano a los 60 millones de pesos, aunque desde EnCancha se acercaron más a los 65 millones. Con esto, el argentino ganará más que Francisco Meneghini (50 millones) y Gustavo Álvarez (58).

El sueldo de Fernando Gago contra el de "Tano" Ortiz

A pesar de que el sueldo de Gago en la U será histórico, aún así no iguala lo que recibe Fernando Ortiz en Colo Colo. El "Tano" no comenzó bien su estadía, pero ahora marcha primero en la Liga de Primera y parece estar justificando la alta suma que recibe por dirigir al Cacique, la que asciende a los 72 millones de pesos cada 30 días.

Quizás te pueda interesar: ¿No fue el PF de Meneghini? En U de Chile se lanzan contra el verdadero culpable de sus lesionados

Gago y Ortiz volverán a verse las caras.

Mientras el "Tano" parece estar respondiendo de buena manera en el Estadio Monumental, ahora la presión será para Fernando Gago. Sus últimos pasos como entrenador no han sido del todo buenos y ha terminado destituido tanto de Boca Juniors como del Necaxa, por lo que en la U tendrá que trabajar intensamente para no sumar un nuevo fracaso.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Habrá que esperar para evaluar si Fernando Gago responde o no a la confianza de Azul Azul, pues el entrenador no asumirá en el corto plazo y arribara al club estudiantil para asumir en finales de marzo o para la primera semana de abril. Es decir, podría debutar en la tercera jornada de la Copa de la Liga (vs. Audax Italiano) o para cuando retome la Liga de Primera (vs. Deportes La Serena).

NOTAS DESTACADAS

Colo Colo da novedades sobre el nuevo estadio.

"Pronto habrá novedades...": Colo Colo entrega noticia que todos los fanáticos estaban esperando
Sorteo Copa Libertadores 2026.

Universidad Católica y Coquimbo Unido atentos: Horario y dónde ver el sorteo de Copa Libertadores 2026
U de Chile ficha al nuevo Lucas Cepeda.

¿No fue el PF de Meneghini? En U de Chile se lanzan contra el verdadero culpable de sus lesionados
Colo Colo recibe portazo en Copa de la Liga.

Y eso que aún no empieza: hinchas de Colo Colo reciben el primer gran portazo en la Copa de la Liga 2026
FOTOS | Denuncian brutal amenaza contra adolescente con síndrome de Down en Talcahuano: Dejaron impactante carta

FOTOS | Denuncian brutal amenaza contra adolescente con síndrome de Down en Talcahuano: Dejaron impactante carta
Consejo de Presidentes de la ANFP vive verdadero caos.

Con gritos y amenaza de golpe de Estado: ley SADP desata un verdadero caos en Consejo de Presidentes de la ANFP
Colo Colo recibe denuncia de la ANFP.

No hay paz en el Monumental: Colo Colo se ve complicado por denuncia que viene directamente desde la ANFP
El último acto de amor: Joven padre muere tras rescatar a su hija recién nacida del fuego en Punta Arenas

El último acto de amor: Joven padre muere tras rescatar a su hija recién nacida del fuego en Punta Arenas
El millonario sueldo de Fernando Gago en U de Chile.

¿Ganará más que Meneghini? Sacan a la luz el millonario sueldo que tendrá Fernando Gago en U de Chile
Javier Correa se llena de críticas por berrinche en Colo Colo.

“Se cree Caszely” y “Tiene que ubicarse”: histórico de Colo Colo dedica ácidas críticas contra Javier Correa
Desde Tanax hasta Greenpeace: Críticas se multiplican tras retiro de decretos ambientales del Gobierno

Desde Tanax hasta Greenpeace: Críticas se multiplican tras retiro de decretos ambientales del Gobierno
Fernando Gago y la fecha para dirigir en U de Chile.

Paciencia azules: revelan la fecha que tiene Fernando Gago para dirigir su primer partido en U de Chile
Deportes Limache recibe denuncia y Colo Colo mira atento.

¿Sonríe Colo Colo? Denuncia complica a Deportes Limache con posible resta de puntos en Liga de Primera
VIDEO | Descargo total: Hija de Ángela Vivanco denuncia acoso y pide no ser juzgada por acusaciones contra su madre

VIDEO | Descargo total: Hija de Ángela Vivanco denuncia acoso y pide no ser juzgada por acusaciones contra su madre
DT candidato en Universidad de Chile muy cerca de partir al fútbol brasileño

¡Salió humo blanco! Universidad de Chile define a su nuevo director técnico

¿Quién llegará al banquillo? Las opciones que maneja Universidad de Chile para el nuevo DT

¡IMPARABLE! Tomás Barrios logra ingresar al Main Draw del Master 1000 de Miami

¿Iría sin Chile? Omar Carabalí es seguido por otra selección para jugar el Mundial 2026

VIDEO | ¿Crees que ayudará al fútbol chileno? Este martes se presentó el nuevo trofeo de la Copa de La Liga

¡ESCÁNDALO MUNDIAL! Le quitan el título de la Copa de África a Senegal