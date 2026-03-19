Superclásico de billeteras: El histórico sueldo de Fernando Gago en la U no iguala a lo que recibe Fernando Ortiz en Colo Colo

Fernando Gago asumirá en U de Chile como reemplazante de Francisco Meneghini y lo hará con un sueldo histórico para lo que acostumbra a pagar Azul Azul, sobre todo a sus entrenadores. La situación ha generado debate, comparándolo directamente a lo que recibe mensualmente Fernando Ortiz en Colo Colo.

La experiencia de Fernando Gago no le saldrá para nada barato a la U. Sus pasos por Chivas, Racing, Boca Juniors y Necaxa han elevado su estatus y, según El Mercurio, los azules le pagarán un sueldo cercano a los 60 millones de pesos, aunque desde EnCancha se acercaron más a los 65 millones. Con esto, el argentino ganará más que Francisco Meneghini (50 millones) y Gustavo Álvarez (58).

El sueldo de Fernando Gago contra el de "Tano" Ortiz

A pesar de que el sueldo de Gago en la U será histórico, aún así no iguala lo que recibe Fernando Ortiz en Colo Colo. El "Tano" no comenzó bien su estadía, pero ahora marcha primero en la Liga de Primera y parece estar justificando la alta suma que recibe por dirigir al Cacique, la que asciende a los 72 millones de pesos cada 30 días.

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Gago y Ortiz volverán a verse las caras.

Mientras el "Tano" parece estar respondiendo de buena manera en el Estadio Monumental, ahora la presión será para Fernando Gago. Sus últimos pasos como entrenador no han sido del todo buenos y ha terminado destituido tanto de Boca Juniors como del Necaxa, por lo que en la U tendrá que trabajar intensamente para no sumar un nuevo fracaso.

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Habrá que esperar para evaluar si Fernando Gago responde o no a la confianza de Azul Azul, pues el entrenador no asumirá en el corto plazo y arribara al club estudiantil para asumir en finales de marzo o para la primera semana de abril. Es decir, podría debutar en la tercera jornada de la Copa de la Liga (vs. Audax Italiano) o para cuando retome la Liga de Primera (vs. Deportes La Serena).