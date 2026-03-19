¿No fue el PF de Meneghini? En U de Chile se lanzan contra el verdadero culpable de sus lesionados

U de Chile ficha al nuevo Lucas Cepeda.

Por: Fabián Marambio

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U de Chile no lo pasó bien de la mano de Francisco Meneghini, sufriendo malos resultados, eliminación de Copa Sudamericana y un alto número de jugadores lesionados. Durante un momento se especuló con una posible responsabilidad del preparador físico de “Paqui”, pero ahora cargaron contra el verdadero culpable.

Según explicaron en Radio ADN, todo se sería culpa del mal estado del terreno de juego en el Estadio Nacional. “Si bien el césped híbrido del recinto de Ñuñoa es uno de los más trabajados de Chile, actualmente no se encuentra en buenas condiciones, apuntando directamente a que está blando”, arrancaron señalando.

U de Chile preocupada por sus lesionados

En ese mismo sentido, desde el citado medio agregaron que “en estos momentos, se encuentran de baja Octavio Rivero (sinovitis de rodilla derecha), Matías Zaldivia (desgarro de bíceps femoral), Charles Aránguiz (desgarro de bíceps femoral), Lucas Assadi (esguince de tobillo alto), Bianneider Tamayo (desgarro en el psoas) y Diego Vargas (edema óseo en el pubis)”.

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U de Chile y lesionados en el plantel.
En la U culpan al Estadio Nacional por las lesiones.

La situación tiene muy preocupados incluso a los futbolistas del plantel azul, quienes se han referido al hecho con los dirigentes de Azul Azul, todo esto para intentar evitar posibles nuevas lesiones que los compliquen en este tramo de la temporada, sobre todo pensando en el complejo momento deportivo que han atravesado en este 2026.

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Lo cierto es que los reclamos de los estudiantiles están completamente fundamentados. Si bien es cierto que el césped de Ñuñoa es uno de las mejores del país, actualmente no atraviesa su mejor estado después de los conciertos musicales que se han realizado en la cancha principal.

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