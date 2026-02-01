¿La solución a todo?: Barticciotto exige este refuerzo para reemplazar a Arturo Vidal en Colo Colo

Colo Colo cayó 3-1 frente a Deportes Limache en su debut por la Liga de Primera y se abrió el debate de qué es lo que le falta a los albos para acabar con los fantasmas de un paupérrimo 2025, y fue Marcelo Barticciotto quien no solo pidió un refuerzo en específico, sino que incluso lo perfiló como el ideal para pelearle el puesto a Arturo Vidal en 2026.

Así es, si bien en la previa del compromiso ya se percibía cierta inseguridad por los resultados recientes contra el 'Tomate Mecánico', nadie imaginó que el Cacique sería capaz de recibir hasta tres goles en un estreno para el olvido, por lo que la dirigencia puso pie en el acelerador de cara al tramo final del mercado de fichajes.

En dicho contexto, el mítico 'Barti' aprovechó su espacio en Radio Cooperativa para pedirle a Blanco y Negro asegurar la contratación de Álvaro Madrid, volante que lleva semanas sonando con fuerza en el Estadio Monumental: "El jugador quiere salir, hace tiempo que está en Everton". "Este resultado acelera su contratación", arrancó tajante.

Barticciotto quiere a Madrid para presionar a Vidal

En esa línea, el campeón de la Copa Libertadores 1991 con el 'popular' no titubeó y afirmó que Madrid tiene lo necesario para asumir el puesto de Vidal en el mediocampo: "Va ser el reemplazante natural de Arturo Vidal, es un volante central que ha tenido buenas participaciones en Everton, hace años viene siendo una de las figuras y capitán".

"Vamos a ver si Colo Colo puede llegar a traerlo, no es mucha la plata que tiene que poner. Vamos a ver si en Colo Colo logran convencer (a Everton)", concluyó Barticciotto, que al igual que varios fanáticos, espera que el centrocampista ruletero sea oficializado en las filas del Cacique durante los próximos días.

