El revés que podría enfrentar Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tras suspensión del partido del Sevilla

En medio de semanas felices con su nueva faceta como padre, Alexis Sánchez podría enfrentar un revés que afecte su posición en el fútbol. Es que como uno de los destacados del Sevilla, el deportista no podrá llegar a la cancha luego de que se informara la suspensión del enfrentamiento contra Girona, con lo que arriesgan el descenso.

Es que previo a la cita, la dirigencia del grupo de los chilenos ya presionaba suspender el encuentro programado para las 14.30 horas. Y poco antes de la instancia, finalmente la liga dio a conocer la suspensión a través de un comunicado, informando de esta manera la prioridad de bienestar de los hinchas y programando una nueva fecha.

"Sevilla FC comparte plenamente la medida adoptada por las autoridades. Lo primordial es preservar la protección de sus aficionados, ya que muchos de ellos tenían que efectuar desplazamientos que, dadas las circunstancias climatológicas y fluviales de nuestra provincia y nuestra comunidad, no se podían realizar en unas condiciones mínimas de seguridad", indicaron desde el Sevilla e Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

¿Cuándo será el enfrentamiento Sevilla vs Girona?

Pues bien, respecto a la nueva fecha, fue informado ya que los futbolistas se verán las caras este domingo 8 de febrero a las 6:15 horas, que serían las 12:15 horas de Chile. De esta manera Alexis Sánchez y Gabriel Suazo llegarán a la cancha para la fecha número 23 de la liga española, jugándosela contra Girona en un esperado enfrentamiento.

Te puede interesar: Unión Española toma drástica medida para evitar la B ¿Nuevo terremoto en el fútbol chileno?

Recordemos además que este partido entre el Sevilla y Girona es clave para los chilenos, pues actualmente están decimoquintos con 24 puntos, es decir, a solo dos puntos de la zona de descenso. Además y dependiendo del triunfo de Valencia, Getafe y Rayo Vallecano, el equipo se arriesga a bajar su posición durante este fin de semana.