¡No olvidan a Maravilla! El especial gesto del Barcelona con Alexis Sánchez

Alexis Sánchez ya se gana un lugar en el Sevilla.

Por: Gonzalo Zamora

Finalmente, Alexis Sánchez se mantuvo en Europa y volvió al fútbol español para vestirse con la camiseta del Sevilla, equipo que tras tres encuentros disputados sólo ha ganado un partido y con esos tres puntos se ubica en el lugar 12 de la tabla de posiciones, por lo que la misión del delantero nacional es aportar con goles para salir de esta complicada situación.

El Niño Maravilla fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Sevilla, donde además se mostró que llevará el dorsal número 10 y se espera que vuelva a tener protagonismo en un equipo luego de lo que fue su pobre paso el Udinese, donde apenas pudo sumar algunos minutos el semestre pasado, alejado de su rendimiento regular.

Tras su debut en el cuadro español, Alexis Sánchez realizó una perfecta asistencia de taco para anotar el empate en el duelo ante el Elche. Mientras que el pasado sábado el tocopillano anotó su primer gol en su regreso a la liga española, anotación que además significó la victoria de su equipo por 2-1 ante el Alavés en condición de visitante.

Tras su anotación en el último encuentro del Sevilla en la victoria por 2-1 ante el Alavés, para muchos fanáticos se vinieron una ola de recuerdos en lo que fue el último paso de Alexis Sánchez por la liga española cuando defendía los colores del Barcelona. Donde es recordado por anotar uno de los mejores golazos en el clásico ante Real Madrid.

Es debido a este mismo cariño que el cuadro culé tuvo un hermoso gesto con el Niño Maravilla, quien compartió esto a través de sus redes sociales. El cuadro del Barcelona le envió una inesperada carta al tocopillano, donde le felicitaron su incorporación al Sevilla y también le desearon lo mejor en esta nueva etapa de su carrera.

¡El mejor del mundo! El Balón de Oro tiene un nuevo dueño esta temporada