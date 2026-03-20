VIDEO | ¡Goleada histórica! El Real Betis se mete en los cuartos de final de Europa League

Por: Gonzalo Zamora

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El día de ayer se disputaban los encuentros de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League, fue aquí donde el Real Betis de Manuel Pellegrini disputaba su respectivo encuentro ante el Panathinaicos de Grecia.

En el duelo de ida, el cuadro español cayó por la cuenta mínima en condición de visita, pero como local se hicieron enormes y consiguieron una tremenda victoria por 4-0, avanzando a la siguiente ronda con un global final de 4-1.

Los goles del encuentro fueron anotados por Aitor Ruibal al minuto 8', Sofyan Amrabat al minuto 45+1', Cucho Hernández al minuto 53', y la goleada fue cerrada con un golazo del brasileño Antony en el minuto 66', logrando así la tan ansiado clasificación a los cuartos de final.

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El día de ayer, el Real Betis de Manuel Pellegrini disputó su duelo de vuelto por los octavos de final de la UEFA Europa League ante el Panathinaicos de Grecia, donde consiguieron una contundente victoria por 4-0, avanzando así a la siguiente fase con un global final de 4-1.

El golazo que cerró la goleada

El último gol que cerró esta buena goleada del cuadro del Ingeniero fue anotado por el brasileño Antony al minuto 66' de partido, quien continúa consolidándose como una de las grandes figuras del cuadro español y uno de los jugadores más queridos por los hinchas.

Revisa a continuación el golazo del brasileño:

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