Con muchos cambios: Fernando Ortiz patea el tablero en Colo Colo y prepara inédita formación para Copa de la Liga

La temporada 2026 de Colo Colo parece estar marchando a la perfección y el plantel ha alcanzado un alza notable de la mano de Fernando Ortiz. En ese contexto, los albos se preparan para debutar en la Copa de la Liga y lo harán con una formación poco antes vista en el año, pero que podría comenzar a verse seguido si da resultados.

El Cacique mantendrá el esquema con tres defensores y un poblado mediocampo, pero moverá algunos nombres. Los cambios principalmente son en defensa, donde Matías Fernández, Javier Méndez y Erick Wiemberg irán desde el arranque después de no sumar muchos minutos en la Liga de Primera.

Así mismo, Claudio Aquino retornará a la titularidad en la mitad de la cancha, y acompañará a Leandro Hernández con Maximiliano Romero en el ataque albo. El resto de los nombres parecen ser la base del equipo y la columna vertebral para el entrenador, por lo que no los tocará en este debut.

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Javier Méndez tendrá su esperada oportunidad en el Cacique.

La formación de Colo Colo

Así las cosas, la formación del Cacique será con Fernando de Paul; Javier Méndez, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Matías Fernández, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Claudio Aquino; Leandro Hernández, Maximiliano Romero.

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¿Cuándo juegan los albos?

El debut del Cacique en la Liga de Primera está pactado para este sábado 21 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, recinto que espera más de 40 mil almas para recibir a Coquimbo Unido en lo que será el debut de ambos en la competencia.