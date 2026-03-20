Con muchos cambios: Fernando Ortiz patea el tablero en Colo Colo y prepara inédita formación para Copa de la Liga

Fernando Ortiz patea el tablero en Colo Colo.

Por: Fabián Marambio

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La temporada 2026 de Colo Colo parece estar marchando a la perfección y el plantel ha alcanzado un alza notable de la mano de Fernando Ortiz. En ese contexto, los albos se preparan para debutar en la Copa de la Liga y lo harán con una formación poco antes vista en el año, pero que podría comenzar a verse seguido si da resultados.

El Cacique mantendrá el esquema con tres defensores y un poblado mediocampo, pero moverá algunos nombres. Los cambios principalmente son en defensa, donde Matías Fernández, Javier Méndez y Erick Wiemberg irán desde el arranque después de no sumar muchos minutos en la Liga de Primera.

Así mismo, Claudio Aquino retornará a la titularidad en la mitad de la cancha, y acompañará a Leandro Hernández con Maximiliano Romero en el ataque albo. El resto de los nombres parecen ser la base del equipo y la columna vertebral para el entrenador, por lo que no los tocará en este debut.

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Formación de Colo Colo para Copa de la Liga.
Javier Méndez tendrá su esperada oportunidad en el Cacique.

La formación de Colo Colo

Así las cosas, la formación del Cacique será con Fernando de Paul; Javier Méndez, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Matías Fernández, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Claudio Aquino; Leandro Hernández, Maximiliano Romero.

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¿Cuándo juegan los albos?

El debut del Cacique en la Liga de Primera está pactado para este sábado 21 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, recinto que espera más de 40 mil almas para recibir a Coquimbo Unido en lo que será el debut de ambos en la competencia.

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