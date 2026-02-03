¡Tras destrozos en el nacional! El primer castigo para Universidad de Chile en el torneo

Universidad de Chile fue el encargado de dar el vamos a una nueva temporada del Campeonato Nacional ante Audax Italiano el pasado viernes. El partido generaba mucha expectación no sólo por ser el primero del torneo, sino que además se marcaba el regreso de Eduardo Vargas a vestir la camiseta azul después de varios años.

Pero el encuentro estuvo marcado por factores extra futbolísticos y jugadas apartadas de los goles, esto ya que el encuentro terminó en empate sin goles, donde el romántico viajero sufrió las expulsiones de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero, ambos por golpear con un codazo a jugadores rivales, lo que el arbitro interpretó como agresión.

Pero además de esto, el encuentro debió ser detenido por varios minutos, luego de que hinchas de Universidad de Chile realizaran destrozos en las galerías del estadio nacional, donde incluso iniciaron dos focos de incendio en distintos sectores, por lo que debieron intervenir de inmediato las fuerzas del orden en el recinto.

Más allá del empate sin goles y los dos expulsados en Universidad de Chile, el partido ante Audax Italiano es recordado por los incidentes y destrozos provocados por los hinchas del romántico viajero, donde incluso iniciaron fuego en el estadio nacional. Ahora la dirigencia azul espera los fuertes castigos que podrían caerles tras estas acciones.

Las localidad no quieren a los hinchas de la U

Esta no es la primera vez que los partidarios de los azules realizan estos actos de destrozos, por lo que en gran parte de las localidades con recintos deportivos no los quieren admitir. Es aquí donde ahora desde Carabineros de la ciudad de Talcahuano le han recomendado a Huachipato, que para su próximo partido ante el romántico viajero no reciban hinchada visitante, para evitar más de estos problemas.

