¡Ya estaría listo! Colo Colo a detalles de sumar a su nuevo refuerzo

Colo Colo comenzó de la peor forma posible la nueva temporada del Campeonato Nacional, ya que en el debut se enfrentaron a Deportes Limache en condición de visitante, un duro rival con el cuál no han podido sumar victorias desde la temporada pasada, donde registran dos empates y dos derrotas en el historial.

Esta historial negativo continúa para los albos, ya que el local comenzó ganando el encuentro al minuto 7', gracias a la anotación de Jean Meneses tras un horror en la salida de los albos. Fue el mismo Meneses el encargado de anotar el segundo gol al minuto 14', tras otra mala salida de la visita. Finalmente Daniel Castro decretó la goleada al minuto 27', mientras que Maximiliano Romero anotó el descuento al minuto 87' para el definitivo 3-1.

Con esta dura derrota, Colo Colo de inmediato se vió envuelto en diversas críticas por parte de sus hinchas, sumado a las preocupaciones de la dirigencia por lo realizado tanto por la parte defensiva del equipo y también por el estratega Fernando Ortiz, quien podría tener los días contados en el estadio monumental.

Durante el actual mercado de fichajes, Colo Colo perdió a varias figuras importantes, estos fueron los casos de Lucas Cepeda, quien llegó al Elche de España, Vicente Pizarro a Rosario Central en Argentina y Esteban Pavez a Alianza Lima en Perú. Por lo que los albos deberán trabajar rápidamente para encontrar nuevos refuerzos para el equipo.

Su llegada sería ya un hecho

Pero el cacique ya tendría listo a un nuevo refuerzo para reemplazar estas salidas, específicamente en el medio terreno por Vicente Pizarro o Esteban Pavez. Este sería el caso de Álvaro Madrid, jugador que pertenecía a Everton de Viña del Mar y que se estaría realizándose los exámenes médicos previos a cerrar su llegada al estadio monumental.

